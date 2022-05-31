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Силламяэ отметит юбилей концертом Элины Нечаевой

Erik Kalda
, ajakirjanik
Силламяэ отметит юбилей концертом Элины Нечаевой
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Элина Нечаева.
Элина Нечаева. Фото: архив

В среду, 29 июня, город свежих морских ветров - Силламяэ - отметит свое 65-летие концертом эстонской певицы Элины Нечаевой.

Концерт, который начнется в 18:00, состоится на бульваре Мере, передает официальный сайт города.

Торжества продолжатся традиционными Днями города и моря с 1 по 3 июля в центре Силламяэ. В рамках этого мероприятия будут организованы экскурсии на желтом ретроавтобусе, представлены ретроавтомобили, состоятся концерты Алики Миловой и ансамбля "Via Baltica".

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