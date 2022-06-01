Безработица по Эстонии снижается, Ида-Вирумаа по-прежнему лидирует по количеству безработных

По положению на 29 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 45 977 человек. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,1%.

По уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа (10,7%), а самым низким - на Хийумаа (3,1%), пишет ERR.

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4717 человек, в том числе 404 - за прошлую неделю. Доля украинских беженцев в общем числе безработных достигла 10,3%.