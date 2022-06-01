В Эстонии на 9% больше детей, чем десять лет назад

В Эстонии проживает 26 656 детей в возрасте до 1 года, 71 779 детей – в возрастной группе от 2 до 6 лет, 57 200 детей – в возрастной группе от 7 до 10 лет и 62 157 детей – в возрастной группе от 11 до 14 лет. По словам ведущего аналитика отдела статистики народонаселения и социальных дел Департамента статистики Терье Трасберг, среди детей наибольшую группу составляют 11-летние мальчики, которых всего насчитывается 8095 человек.

«Это те же самые мальчики, которые при переписи 10 лет назад были годовалыми малышами и в то время также составляли самую многочисленную группу. Хотя детей в Эстонии сегодня больше, чем 10 лет назад, малышей в возрасте до 4 лет в Эстонии меньше, чем в 2011 году. Это отражает низкий уровень рождаемости в последние годы», - сказала Трасберг.

62% детей живут в Тартумаа и Харьюмаа, остальные – в других уездах. В региональном разрезе наибольшая доля детей приходится на Тартумаа, где дети составляют более пятой части населения (21,5%). Доля детей выше, чем в среднем по Эстонии (19,5%), еще зафиксирована в Харьюмаа и Рапламаа. Самая низкая доля детей приходится на Хийумаа (15,5%) и Ида-Вирумаа (16%).

Среди местных самоуправлений высокой долей детей отличаются волости Раэ (31,5%), Кийли (28,5%) и Камбья (27,5%). «Кроме того, можно отметить волость Луунья, где доля детей в возрасте до одного года является второй по величине в Эстонии (3,2%) после волости Раэ (3,6%). Острова Рухну и Вормси, а также Локса отличаются особенно низкой долей детей в населении – менее 13%», пояснила – Трасберг.

Результаты переписи показывают, что доля женщин, имеющих одного или двух детей, уменьшилась, в то время как число женщин, рожающих троих или четверых детей, растет –последних в Эстонии уже 12,5%. Среднее число детей, рожденных на одну женщину, существенно не изменилось. Согласно переписи 2021 года, у эстонских женщин (15 лет и старше) в среднем 1,55 ребенка. Больше всего детей на одну женщину приходится в Йыгевамаа (1,88), а меньше всего – в Харьюмаа (1,38).

«В то же время среднее количество детей среди молодых женщин уменьшилось, а среднее количество детей среди женщин в возрасте 27–30 лет сократилось больше всего, что отражает гораздо более высокий возраст первых родов», – добавила Трасберг. Самые молодые первородящие женщины живут в Валгамаа, а позже всех первого ребенка рожают женщины Харьюмаа. Количество женщин детородного возраста, не родивших ребенка, также увеличивается и составляет в настоящее время 39,59% женщин.