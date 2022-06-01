Люди берут кредиты для улучшения бытовых условий

В первом квартале нынешнего года количество заключенных новых договоров было почти на 40% больше, чем в за аналогичный период прошлого года, а объем выданных малых кредитов вырос почти на 80%. Средняя сумма малого кредита составила приблизительно 5 600 евро, а средний срок - около четырех лет.

«Клиенты берут малые кредиты с целью улучшения жилищных условий - для ремонта дома, обновления бытовой техники и мебели, поэтому взятие малого кредита по-прежнему остается для клиентов взвешенным и обдуманным решением. В связи с общим ростом цен, и в особенности цен на строительство, затраты заемщиков на покупку тех же товаров выросли, что привело к увеличению средней суммы малого кредита за последний год примерно на 30%.

Чтобы ежемесячное погашение более крупных кредитов было посильным, кредиты берут на более длительный срок. Средний срок погашения малого кредита увеличился с трех лет до четырех», - сказала Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.