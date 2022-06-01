В Йыхви началось строительство нового тоннеля

Прошлым летом Йыхвиское волостное управление подписало с "Eesti Raudtee" договор о сотрудничестве, согласно которому "Eesti Raudtee" построит тоннель, а волость - пешеходные маршруты доступа.

В ходе строительства среднюю часть тоннеля установят в течение 48 часов. На это время железнодорожное движение будет остановлено, а для перевозки пассажиров пустят спецавтобусы.