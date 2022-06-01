На днях в Йыхви на улице Мальми, за магазином "Coop" началось строительство нового пешеходного тоннеля.
В Йыхви началось строительство нового тоннеля
В Йыхви началось строительство нового тоннеля
Прошлым летом Йыхвиское волостное управление подписало с "Eesti Raudtee" договор о сотрудничестве, согласно которому "Eesti Raudtee" построит тоннель, а волость - пешеходные маршруты доступа.
Длина строящегося в Йыхви подземного пешеходного тоннеля составит 7, ширина - 3,5, высота - 2,5 метра.
В ходе строительства среднюю часть тоннеля установят в течение 48 часов. На это время железнодорожное движение будет остановлено, а для перевозки пассажиров пустят спецавтобусы.
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