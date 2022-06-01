В Нарве снесут еще одно общежитие - в его здании растет трещина

Под расселение и снос намечено нарвское муниципальное общежитие по ул.Вестервалли, 17. В нем проживают, по последним данным, 120 человек.

Это здание, построенное в 1963 году, имеет трещину и поэтому подлежит сносу, о чем сообщила мэр Нарвы Катри Райк. По ее словам, сейчас есть средства, чтобы обслуживающее муниципальное предприятие "Narva Linnaelamu" подготовилось к расселению людей из проблемного дома.

- Есть план снести здание в конце этого года, - сказала Райк.

Специалист "Narva Linnaelamu" по управлению общежитием по ул.Вестервалли, 17 Светлана Беспалова в разговоре с корреспондентом "Северного побережья" высказала сомнение, что всех жильцов удастся расселить очень быстро. "В 2022-м да начале 2023-го, думаю, мы тут еще поживем", - предположила она.

В то же время Беспалова сообщила, что процесс расселения жильцов уже идет. Люди соглашаются переезжать, как только в других общежитиях освобождаются хорошие, чистые комнаты. "Восемь человек уже переехали, двое еще готовятся", - рассказала собеседница.

В отношении плохого состояния дома Беспалова сказала, что трещина пока только начинает расти: "С одной стороны окошко уже лопнуло, это говорит о том, что пошли подвижки в пластах земли", - отметила она, напомнив, что здание общежития стоит одним боком почти на самом краю старинного оборонительного рва.

В Нарве на сегодня семь действующих муниципальных общежитий, включая то, что по ул.Вестервалли, 17. Они все управляются городским фондом "Narva Linnaelamu".

В настоящее время по заказу Нарвской горуправы начат снос бывшего муниципального общежития тоже в Старом городе - по ул.Виру, 3. С ним рядом также сносятся выкупленные Нарвой гаражи. Для этого сноса денежную поддержку самоуправлению оказывает фонд "KredEx", покрывающий 70 процентов стоимости работ, что составляет 65,8 тысячи евро.

Высвобождаемое на улице Виру место нужно городу для строительства новой Стокгольмской площади по соседству с Нарвской ратушей и Ратушной площадью. Один край Стокгольмской площади запроектирован как раз на месте бывшего общежития и гаражей. Ожидается, что Стокгольмская площадь может появиться на карте Нарвы в 2023 году. Приблизительно тогда же закончится реконструкция находящихся по соседству Нарвской ратуши и Ратушной площади, идущая нынче полным ходом. Все это в комплексе призвано стать новым местом проведения досуга.