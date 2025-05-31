О чем говорят министры на пресс-конференции правительства? Как водится, о костюме, прическе и туфлях на каблуках

Поводом стало то, что ученическое представительство гимназии пожелало узнать у участвовавших в пресс-конференции премьер-министра Кристена Михала, министра образования и науки Кристины Каллас, министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття и министра внутренних дел Игоря Таро, не является ли для них утомительным тот стиль жизни, когда им постоянно приходится быть перед СМИ и носить пиджак или костюм?