О чем говорят министры на пресс-конференции правительства? Как водится, о костюме, прическе и туфлях на каблуках

Пресс-конференция, состоявшаяся в Нарвской Эстонской гимназии после заседания правительства Эстонской Республики в четверг на прошлой неделе, превратилась в форум на тему моды, вызвавший большой ажиотаж после обсуждения так называемых серьезных тем, которые рассматривались на заседании.
Поводом стало то, что ученическое представительство гимназии пожелало узнать у участвовавших в пресс-конференции премьер-министра Кристена Михала, министра образования и науки Кристины Каллас, министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття и министра внутренних дел Игоря Таро, не является ли для них утомительным тот стиль жизни, когда им постоянно приходится быть перед СМИ и носить пиджак или костюм?