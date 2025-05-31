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Сб, 31.05.2025
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О чем говорят министры на пресс-конференции правительства? Как водится, о костюме, прическе и туфлях на каблуках

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть, премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас и министр внутренних дел Игорь Таро на пресс-конференции в Нарве смогли поделиться своими мыслями по вопросам моды.

Пресс-конференция, состоявшаяся в Нарвской Эстонской гимназии после заседания правительства Эстонской Республики в четверг на прошлой неделе, превратилась в форум на тему моды, вызвавший большой ажиотаж после обсуждения так называемых серьезных тем, которые рассматривались на заседании.

Поводом стало то, что ученическое представительство гимназии пожелало узнать у участвовавших в пресс-конференции премьер-министра Кристена Михала, министра образования и науки Кристины Каллас, министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття и министра внутренних дел Игоря Таро, не является ли для них утомительным тот стиль жизни, когда им постоянно приходится быть перед СМИ и носить пиджак или костюм?

Костюм как рабочая одежда политика

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