Во время пандемии COVID- 19 не осталась нетронутой ни один отдел центральной больницы. В службе крови нехватка доноров во время пандемии стала ежедневной темой, потому что спрос на донорскую кровь оставался высок, а запасы донорской крови иссякали.
Активность доноров крови в Ида-Вируской больнице восстанавливается
«В периоды быстрого распространения коронавируса наблюдали снижение активности доноров и переживали массовые отмены выездных мероприятий службы крови. Несмотря на пандемию, связанные с ней ограничения и повышенную осторожность людей, нужда в донорской крови оставалась высокой и даже увеличилась», - подтвердила руководитель по качеству службы крови Анна Громова и дополнила, что донорская кровь очень необходима больнице и сейчас.
Эта кровь используется для переливаний, при выполнении сложных операций, во время родов, а также для лечения многих заболеваний, особенно лейкемии, анемии и онкологических заболеваний.
Количество пациентов, нуждающихся в донорской крови, всегда велико, поэтому очень важно иметь в запасе кровь и привлекать доноров сдавать кровь на регулярной основе. Позитивно то, что весенняя статистика этого года показала, что в настоящий момент запасы донорской крови постепенно возвращаются к допандемийному уровню, однако количество крови некоторых групп по-прежнему очень ограничено.
Для привлечения новых доноров следует ставить акцент на безопасности донорства и на повышение осведомленности людей
По данным Института развития здоровья, количество доноров держится в районе 2% населения, что, разумеется, недостаточно, поэтому стоит активно пропагандировать развитие донорства.
«Пообщавшись лично со многими людьми, я пришла к выводу, что многие считают, что сдача крови негативно сказывается на их здоровье. На самом же деле процедура не представляет для донора никакой опасности. Количество крови восстанавливается в организме обычно в течение суток после сдачи крови, и процедура совсем не опасна», - заключает Анна Громова и призывает всех, у кого нет противопоказаний, посетить службу крови в качестве донора.