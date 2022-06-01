Активность доноров крови в Ида-Вируской больнице восстанавливается

«В периоды быстрого распространения коронавируса наблюдали снижение активности доноров и переживали массовые отмены выездных мероприятий службы крови. Несмотря на пандемию, связанные с ней ограничения и повышенную осторожность людей, нужда в донорской крови оставалась высокой и даже увеличилась», - подтвердила руководитель по качеству службы крови Анна Громова и дополнила, что донорская кровь очень необходима больнице и сейчас.

Эта кровь используется для переливаний, при выполнении сложных операций, во время родов, а также для лечения многих заболеваний, особенно лейкемии, анемии и онкологических заболеваний.

Количество пациентов, нуждающихся в донорской крови, всегда велико, поэтому очень важно иметь в запасе кровь и привлекать доноров сдавать кровь на регулярной основе. Позитивно то, что весенняя статистика этого года показала, что в настоящий момент запасы донорской крови постепенно возвращаются к допандемийному уровню, однако количество крови некоторых групп по-прежнему очень ограничено.

Для привлечения новых доноров следует ставить акцент на безопасности донорства и на повышение осведомленности людей

По данным Института развития здоровья, количество доноров держится в районе 2% населения, что, разумеется, недостаточно, поэтому стоит активно пропагандировать развитие донорства.