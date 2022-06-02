Сигне Рийсало: Психическое здоровье в детстве - фундамент всей жизни

Понятно, что кризис COVID оставил серьезный след на наших детях и молодежи. Согласно ежемесячным опросам Государственной канцелярии, сильный или очень сильный стресс на протяжении всего коронакризиса испытывали больше всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, а в апреле аж 56% из них. Также показатели депрессии, беспокойства и истощения наиболее высоки среди молодежи. По сравнению с прошлым годом сегодня картина, правда, получше, но больше всего заплатили психическим здоровьем за коронаограничения именно дети и молодежь.

В последние годы эстонское государство уже проделало определенную работу, чтобы сделать психиатрическую помощь более доступной. Чтобы восполнить нехватку специалистов, государство второй год финансирует годичный курс повышения квалификации клинических психологов, в результате чего востребованных и ценимых специалистов станет в несколько раз больше. Если Рийгикогу примет поправки к Закону об организации услуг здравоохранения, попасть на прием к клиническому психологу станет гораздо проще - семейный врач сможет направить пациента туда напрямую, без ограничений, вытекающих из правил терапевтического фонда. С осени государство также будет финансировать годичный курс повышения квалификации психологов-консультантов, потому что их тоже не хватает.

С конца прошлого года Министерство социальных дел предлагает местным самоуправлениям финансирование для предложения услуг по охране психического здоровья на местном уровне. О поддержке можно ходатайствовать как для приема на работу психолога, так и для оказания других услуг в области психического здоровья - консультирование в кризисных ситуациях и консультирование на основе личного опыта, опорные группы и т. д. Денег на субсидии в этом году выделено 1,3 миллиона евро, и к настоящему времени около половины местных самоуправлений подали ходатайство и получили поддержку.

Государство также финансирует услуги душепопечения, помощь жертвам, работу кризисных телефонов, деятельность Эстонской коалиции психического здоровья и благополучия, а также НКО "Peaasjad". Например, Peaasi.ee предлагает консультации специально для молодежи. Системы консультирования и поддержки также были созданы в системе образования, и отдельно предусмотрены услуги для молодых людей с более серьезными проблемами психического здоровья или для оказавшихся не в ладах с законом. Государство разрабатывает новые меры для детей с трудным поведением и большой потребностью в помощи, чтобы помощь основывалась на потребностях и доходила до детей как можно раньше.