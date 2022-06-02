Отклоняющееся поведение детей за последние 15-20 лет снизилось, но увеличилось количество тех, кто переживает депрессивные эпизоды. Наши дети как будто становятся лучше, но чувствуют они себя хуже. Тем не менее, как общество, мы должны сделать все возможное, чтобы детство стало прочным фундаментом психического здоровья на всю оставшуюся жизнь и поддерживало жизнь наших молодых людей.
Сигне Рийсало: Психическое здоровье в детстве - фундамент всей жизни
Понятно, что кризис COVID оставил серьезный след на наших детях и молодежи. Согласно ежемесячным опросам Государственной канцелярии, сильный или очень сильный стресс на протяжении всего коронакризиса испытывали больше всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, а в апреле аж 56% из них. Также показатели депрессии, беспокойства и истощения наиболее высоки среди молодежи. По сравнению с прошлым годом сегодня картина, правда, получше, но больше всего заплатили психическим здоровьем за коронаограничения именно дети и молодежь.
В последние годы эстонское государство уже проделало определенную работу, чтобы сделать психиатрическую помощь более доступной. Чтобы восполнить нехватку специалистов, государство второй год финансирует годичный курс повышения квалификации клинических психологов, в результате чего востребованных и ценимых специалистов станет в несколько раз больше. Если Рийгикогу примет поправки к Закону об организации услуг здравоохранения, попасть на прием к клиническому психологу станет гораздо проще - семейный врач сможет направить пациента туда напрямую, без ограничений, вытекающих из правил терапевтического фонда. С осени государство также будет финансировать годичный курс повышения квалификации психологов-консультантов, потому что их тоже не хватает.
С конца прошлого года Министерство социальных дел предлагает местным самоуправлениям финансирование для предложения услуг по охране психического здоровья на местном уровне. О поддержке можно ходатайствовать как для приема на работу психолога, так и для оказания других услуг в области психического здоровья - консультирование в кризисных ситуациях и консультирование на основе личного опыта, опорные группы и т. д. Денег на субсидии в этом году выделено 1,3 миллиона евро, и к настоящему времени около половины местных самоуправлений подали ходатайство и получили поддержку.
Государство также финансирует услуги душепопечения, помощь жертвам, работу кризисных телефонов, деятельность Эстонской коалиции психического здоровья и благополучия, а также НКО "Peaasjad". Например, Peaasi.ee предлагает консультации специально для молодежи. Системы консультирования и поддержки также были созданы в системе образования, и отдельно предусмотрены услуги для молодых людей с более серьезными проблемами психического здоровья или для оказавшихся не в ладах с законом. Государство разрабатывает новые меры для детей с трудным поведением и большой потребностью в помощи, чтобы помощь основывалась на потребностях и доходила до детей как можно раньше.
На сегодня эстонская система охраны психического здоровья, с одной стороны, более разнообразна, чем когда-либо прежде, однако услуг по-прежнему не хватает. Свою роль в этом также играют годы недофинансирования. Во время переговоров о новом государственном бюджете на 2023 год я планирую вместе с Министерством социальных дел отстаивать поступление чрезвычайно необходимых дополнительных средств в услуги охраны психического здоровья, которые предотвращают потребность в психиатрической помощи, в поддержку детей и молодежи, а также услуги помощи жертвам. Помимо прочего, нуждается в дополнительных деньгах телефон доверия для помощи детям 116111, чтобы мы могли продолжать круглосуточно помогать нуждающимся в помощи детям.
"Наши дети как будто становятся лучше, но чувствуют они себя хуже".
Сигне Рийсало, министр социальной защиты, Партия реформ
А наш следующий шаг - научиться смотреть на психическое здоровье шире. В Эстонии психическое здоровье детей отслеживается в основном с помощью двух регулярных исследований каждые четыре года, и они сосредоточены, скорее, на здоровом образе жизни детей - исследовании здорового образа жизни школьников и исследовании употребления наркотических веществ среди школьников 15-16 лет. По данным обоих, отклоняющееся поведение детей, скорее, снизилось - уменьшилось употребление как алкоголя, так и запрещенных наркотиков, а приобщиться к курению пробуют все в более позднем возрасте. В то же время увеличилось количество детей, переживших депрессивные эпизоды. Не кроются ли за всем этим слишком высокие ожидания детей, неважные отношения в семье и школе, опасности мира смарт-устройств, а то и вовсе большая осведомленность о психическом здоровье и способность замечать проблемы? Чтобы ответить на этот вопрос, Министерство социальных дел готовит основательное исследование психического здоровья детей.
Хорошее психическое здоровье - это не только отсутствие расстройства или беспокойства. Чтобы ребенок рос счастливым, упорным и предприимчивым прежде всего необходима хорошая и безопасная среда для роста, поддерживающая как самопознание, так и навыки самовыражения. Сегодня государство поддерживает навыки создания такой благоприятной среды, предлагая родителям, а также детским садам и школам различные научно-обоснованные программы, которые помогают детям развивать такие навыки.
Кроме того, с 1 сентября вступит в силу Закон о государственной услуге семейного примирения, который поможет разводящимся родителям уже на ранней стадии заключения соглашений предотвратить проблемы и поставить потребности ребенка превыше всего. Сохраняя психическое здоровье как ребенка, так и родителя. Сейчас услуга предоставляется в качестве демонстрационного проекта, а это значит, что уже сейчас можно обращаться за такой помощью в Департаменте социального обеспечения.
Конечно, также важны и многие виды деятельности, которые не имеют прямого отношения к психическому здоровью, но все же ощутимо его поддерживают - образование по интересам, спорт и движение, деятельность в общине и многое другое. Как общество мы должны стремиться к тому, чтобы психическом здоровье молодых людей в первую очередь означало бы положительное психическое здоровье и жизненные навыки.
Детство - это время, когда закладывается фундамент на всю дальнейшую жизнь. Поэтому все мы заинтересованы в том, чтобы дети росли в безопасной среде, поддерживающей их развитие. Ведь это фундамент не только их будущего, но и нашей старости. В жизни человека детство имеет первостепенное значение, и этот период должен характеризоваться как "поддерживаемый" и "счастливый".