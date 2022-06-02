Член Йыхвиского волостного собрания Кристьян Кеэрме отказался от компенсации члену волостного собрания в размере 294 евро.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы отказались от компенсации члена волостного собрания?
Почему вы отказались от компенсации члена волостного собрания?
(Бывший) член Йыхвиского волостного собрания КРИСТЬЯН КЕЭРМЕ:
- Мой урожай голосов на выборах был не очень высокий, и я знал, что временно буду в волостном собрании замещающим членом Иво Окаса, а с 1 июня выйду из волостного собрания. Я всегда придерживался мнения, что рядовые члены волостного собрания вообще не должны получать эту компенсацию. Потому что, когда люди баллотируются в волостное собрание, они должны делать это с целью действовать в интересах самоуправления и живущих здесь людей, а не ради личной выгоды. Тот факт, что члены волостного собрания собираются пару раз в месяц, не должен быть основанием для выплаты им такой компенсации.
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