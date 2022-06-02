ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы отказались от компенсации члена волостного собрания?

- Мой урожай голосов на выборах был не очень высокий, и я знал, что временно буду в волостном собрании замещающим членом Иво Окаса, а с 1 июня выйду из волостного собрания. Я всегда придерживался мнения, что рядовые члены волостного собрания вообще не должны получать эту компенсацию. Потому что, когда люди баллотируются в волостное собрание, они должны делать это с целью действовать в интересах самоуправления и живущих здесь людей, а не ради личной выгоды. Тот факт, что члены волостного собрания собираются пару раз в месяц, не должен быть основанием для выплаты им такой компенсации.