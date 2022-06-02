Представьте, что вы начинаете бежать из Таллинна в полдень субботы и добираетесь до Выру на другом конце Эстонии к полудню воскресенья. Самый известный железный человек Эстонии Райт Ратасепп справился с этой задачей в минувшие выходные, преодолев такую же дистанцию, кружа по трассе 308-метрового круга школьного стадиона Кохтла-Нымме.
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ВИДЕО ⟩ На это способен только один железный человек в Эстонии: пробежать за сутки 245 километров
На это способен только один железный человек в Эстонии: пробежать за сутки 245 километров
Стартовым номером Ратасепп выбрал 800, что означало также поставленную перед собой цель: пробежать на школьном стадионе за сутки 800 кругов, или 246,4 километра. Четырех кругов до цели не хватило, хотя времени было достаточно. После длившегося 22 часа бега отказали даже ноги железного человека. К тому времени он уже пробежал 245,168 километра и более чем на восемь километров улучшил предыдущий рекорд Эстонии в 24-часовом забеге, установленный Владимиром Фроловым.
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