ВИДЕО ⟩ На это способен только один железный человек в Эстонии: пробежать за сутки 245 километров

Стартовым номером Ратасепп выбрал 800, что означало также поставленную перед собой цель: пробежать на школьном стадионе за сутки 800 кругов, или 246,4 километра. Четырех кругов до цели не хватило, хотя времени было достаточно. После длившегося 22 часа бега отказали даже ноги железного человека. К тому времени он уже пробежал 245,168 километра и более чем на восемь километров улучшил предыдущий рекорд Эстонии в 24-часовом забеге, установленный Владимиром Фроловым.