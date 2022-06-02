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ВИДЕО ⟩ На это способен только один железный человек в Эстонии: пробежать за сутки 245 километров

Эрик Гамзеев
, журналист
На это способен только один железный человек в Эстонии: пробежать за сутки 245 километров
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В ходе тяжкого испытания у Райта Ратасеппа после 22 часов отказали ноги, но к тому времени рекорд Эстонии был побит. На церемонию награждения он пришел при поддержке супруги Вирге.
В ходе тяжкого испытания у Райта Ратасеппа после 22 часов отказали ноги, но к тому времени рекорд Эстонии был побит. На церемонию награждения он пришел при поддержке супруги Вирге. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Представьте, что вы начинаете бежать из Таллинна в полдень субботы и добираетесь до Выру на другом конце Эстонии к полудню воскресенья. Самый известный железный человек Эстонии Райт Ратасепп справился с этой задачей в минувшие выходные, преодолев такую же дистанцию, кружа по трассе 308-метрового круга школьного стадиона Кохтла-Нымме.

Стартовым номером Ратасепп выбрал 800, что означало также поставленную перед собой цель: пробежать на школьном стадионе за сутки 800 кругов, или 246,4 километра. Четырех кругов до цели не хватило, хотя времени было достаточно. После длившегося 22 часа бега отказали даже ноги железного человека. К тому времени он уже пробежал 245,168 километра и более чем на восемь километров улучшил предыдущий рекорд Эстонии в 24-часовом забеге, установленный Владимиром Фроловым.

Тяжкие страдания

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