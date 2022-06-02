Посмотреть фильм и поговорить о детях

Главный герой душевного и увлекательного фильма "В хороших руках" - чудесный ребенок, от которого после рождения отказалась мама. Но на его пути обязательно встретятся новые родители, и он найдет другую, крепкую семью. Это кино о добре, чуде и непростой работе специалистов по защите детей, которые должны принимать сложные решения.