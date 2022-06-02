В среду, 8 июня в 18.00 в кинотеатре "Амадеус" состоится киновечер: после просмотра кинофильма "В хороших руках" ("Pupille", Франция, 2018) предлагается побеседовать о проблемах попечительства и приемных детях. Вход - свободный.
Посмотреть фильм и поговорить о детях
Посмотреть фильм и поговорить о детях
Главный герой душевного и увлекательного фильма "В хороших руках" - чудесный ребенок, от которого после рождения отказалась мама. Но на его пути обязательно встретятся новые родители, и он найдет другую, крепкую семью. Это кино о добре, чуде и непростой работе специалистов по защите детей, которые должны принимать сложные решения.
Фильм на французском языке, с субтитрами на эстонском и русском.
После сеанса, который длится 1 час 50 минут, состоится беседа на тему замещающего попечительства и приемного родительства, в которой примут участие приемные родители и специалисты. Ждем всех, кого интересует и трогает данная тема.
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