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Предложившая замещающий дом 52-м детям Мария Минхоф удостоилась премии за дело жизни

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Предложившая замещающий дом 52-м детям Мария Минхоф удостоилась премии за дело жизни
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"Я не в одиночку заслужила эту премию, одна я ничто, а все-таки вместе с детьми", - отметила Мария Минхоф (справа).
"Я не в одиночку заслужила эту премию, одна я ничто, а все-таки вместе с детьми", - отметила Мария Минхоф (справа). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вчера президент Алар Карис и канцлер юстиции Юлле Мадизе поздравляли нынешних лауреатов награды "С детьми и для детей"; премии за дело жизни удостоена тудулиннаска Мария Минхоф, посвятившая свою жизнь оставшимся без родительского попечения детям.

Мария Минхоф учредила 20 лет назад НКО "Мария и Дети", предлагающее детям замещающий дом в Тудулинна, а в последние годы - и в Раквере. Более двух десятилетий она была матерью попечительской семьи, у нее выросли 52 ребенка.

"В семье Марии безопасное место нашли для себя дети, которые как бы никуда и никому не годились - дети, которых не раз отправляли из одного места проживания в другое, но которые нуждались в своей жизни именно в таком надежном человеке, который по-настоящему в них поверит и захочет поддержать. Именно таким человеком являлась Мария Минхоф для детей с такой судьбой", - написала в сопроводительном слове выдвинувшая Марию кандидатом на премию за дело жизни руководитель НКО "Мария и Дети" Карис Мугамяэ.

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