Предложившая замещающий дом 52-м детям Мария Минхоф удостоилась премии за дело жизни

Мария Минхоф учредила 20 лет назад НКО "Мария и Дети", предлагающее детям замещающий дом в Тудулинна, а в последние годы - и в Раквере. Более двух десятилетий она была матерью попечительской семьи, у нее выросли 52 ребенка.

"В семье Марии безопасное место нашли для себя дети, которые как бы никуда и никому не годились - дети, которых не раз отправляли из одного места проживания в другое, но которые нуждались в своей жизни именно в таком надежном человеке, который по-настоящему в них поверит и захочет поддержать. Именно таким человеком являлась Мария Минхоф для детей с такой судьбой", - написала в сопроводительном слове выдвинувшая Марию кандидатом на премию за дело жизни руководитель НКО "Мария и Дети" Карис Мугамяэ.