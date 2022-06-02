Вчера президент Алар Карис и канцлер юстиции Юлле Мадизе поздравляли нынешних лауреатов награды "С детьми и для детей"; премии за дело жизни удостоена тудулиннаска Мария Минхоф, посвятившая свою жизнь оставшимся без родительского попечения детям.
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Предложившая замещающий дом 52-м детям Мария Минхоф удостоилась премии за дело жизни
Предложившая замещающий дом 52-м детям Мария Минхоф удостоилась премии за дело жизни
Мария Минхоф учредила 20 лет назад НКО "Мария и Дети", предлагающее детям замещающий дом в Тудулинна, а в последние годы - и в Раквере. Более двух десятилетий она была матерью попечительской семьи, у нее выросли 52 ребенка.