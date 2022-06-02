Ааре Реббан приглашает интересующихся сетуской культурой в Шахтерский дом в Таммику

Ааре Реббан, который нынешней зимой переломал кости в серьезной авиакатастрофе на параплане на Тенерифе (Канарские острова), уже встал на ноги и занимается организацией мероприятий.

Все люди, чьи корни связаны с Сетумаа, которые любят Сетумаа и интересуются его культурой, приглашаются на мероприятие, которое начнется в 12.00. Благословят часовню и состоится кирмаш (гулянье): прозвучат сетуские песни и наигрыши. Можно будет отведать настоящую сетускую еду и напитки, а также увидеть и купить сетуские изделия ручной работы. На место прибудет также делегация из Сетумаа во главе с королевской особой сету.