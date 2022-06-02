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Ааре Реббан приглашает интересующихся сетуской культурой в Шахтерский дом в Таммику

Северное побережье
Ааре Реббан приглашает интересующихся сетуской культурой в Шахтерский дом в Таммику
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Всех, кому нравится сетуская культура, приглашают в сад Шахтерского дома на день сету.
Всех, кому нравится сетуская культура, приглашают в сад Шахтерского дома на день сету. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу, 4 июня, во дворе Шахтерском доме в Таммику известный ида-вирумааский ведущий мероприятий Ааре Реббан организует день сету.

Ааре Реббан, который нынешней зимой переломал кости в серьезной авиакатастрофе на параплане на Тенерифе (Канарские острова), уже встал на ноги и занимается организацией мероприятий.

Все люди, чьи корни связаны с Сетумаа, которые любят Сетумаа и интересуются его культурой, приглашаются на мероприятие, которое начнется в 12.00. Благословят часовню и состоится кирмаш (гулянье): прозвучат сетуские песни и наигрыши. Можно будет отведать настоящую сетускую еду и напитки, а также увидеть и купить сетуские изделия ручной работы. На место прибудет также делегация из Сетумаа во главе с королевской особой сету.

- Как всегда на кирмаше, гостям предложат сыйр, хансу и многое другое. По возможности гостям стоило бы надеть национальные костюмы, будь то сету или какого-нибудь другого края, - сказал Реббан, призвав музыкантов захватить с собой инструменты.

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