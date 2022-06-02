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Тойлаская волость хочет избавиться от обременительного договора с частным детсадом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаская волость хочет избавиться от обременительного договора с частным детсадом
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Частный детский сад "Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году.
Частный детский сад "Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Тойлаская волостная управа не желает продолжать покупать услугу тойлаского детсада "Naerumeri" на нынешних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Если переговоры с владельцем детского сада не дадут результатов, волость может досрочно расторгнуть договор.

- В трудные экономические времена волость обязана пересмотреть действующие инвестиции и финансовые обязательства, - пояснила волостной старейшина Тойла Эве Эаст.

- Я предложила собственнику детского сада переговоры. Если собственник не согласится изменить условия договора и нам не удастся прийти к разумному соглашению, мы предложим досрочно расторгнуть договор, - добавила она.

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