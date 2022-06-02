Тойлаская волостная управа не желает продолжать покупать услугу тойлаского детсада "Naerumeri" на нынешних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Если переговоры с владельцем детского сада не дадут результатов, волость может досрочно расторгнуть договор.
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Тойлаская волость хочет избавиться от обременительного договора с частным детсадом
Тойлаская волость хочет избавиться от обременительного договора с частным детсадом
- В трудные экономические времена волость обязана пересмотреть действующие инвестиции и финансовые обязательства, - пояснила волостной старейшина Тойла Эве Эаст.