"Enefit Green", дочерняя фирма "Eesti Energia", построит вблизи Пуртсе вместе с ветропарком свой крупнейший солнечный парк, мощность которого составит 32 мегаватта.
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В Пуртсе построят крупнейший в Эстонии солнечный парк
В Пуртсе построят крупнейший в Эстонии солнечный парк
Прогнозируемая годовая производительность солнечного парка стоимостью около 20 миллионов евро, который будет построен в первой половине следующего года, составит 32 мегаватт-часа, что покроет годовое потребление более чем 10 тысяч средних домохозяйств Эстонии. Солнечный парк расположится по соседству со строящимся Пуртсеским ветропарком с пятью ветряками. По сообщению "Enefit Green", речь идет о первом в Эстонии крупномасштабном гибридном решении, использующим один и тот же пункт подключения.