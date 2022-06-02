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В Пуртсе построят крупнейший в Эстонии солнечный парк

Северное побережье
В Пуртсе построят крупнейший в Эстонии солнечный парк
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Один из первых солнечных парков "Eesti Energia" в Ида-Вирумаа был построен весной 2019 года в Лаазиквере вблизи Кохтла-Нымме, на месте, где раньше располагался сланцевый разрез.
Один из первых солнечных парков "Eesti Energia" в Ида-Вирумаа был построен весной 2019 года в Лаазиквере вблизи Кохтла-Нымме, на месте, где раньше располагался сланцевый разрез. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Enefit Green", дочерняя фирма "Eesti Energia", построит вблизи Пуртсе вместе с ветропарком свой крупнейший солнечный парк, мощность которого составит 32 мегаватта.

Прогнозируемая годовая производительность солнечного парка стоимостью около 20 миллионов евро, который будет построен в первой половине следующего года, составит 32 мегаватт-часа, что покроет годовое потребление более чем 10 тысяч средних домохозяйств Эстонии. Солнечный парк расположится по соседству со строящимся Пуртсеским ветропарком с пятью ветряками. По сообщению "Enefit Green", речь идет о первом в Эстонии крупномасштабном гибридном решении, использующим один и тот же пункт подключения.

Председатель правления "Enefit Green" Ааво Кярмас сказал, что ветряная и солнечная энергия будут дополнять друг друга, ведь из ветра больше всего энергии можно производить в период с осени до весны, а самая большая производительность солнечного парка приходится на летние месяцы. "Поэтому строящийся в том же регионе гибридный ветро-солнечный парк максимально использует инфраструктуру и в то же время поможет сэкономить связанные с подключением к основной сети расходы", - пояснил Кярмас.

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