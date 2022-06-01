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В Нарве и Силламяэ пострадали двое мужчин

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве и Силламяэ пострадали двое мужчин
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В понедельник в Нарве и Силламяэ подверглись насилию мужчины, получившие в последствии телесные повреждения.

31 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице А. Дауманна в Нарве 49-летний мужчина во время конфликта ударил острым предметом 34-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого в нападении.

В тот же день в полицию поступило сообщение о телесных повреждениях 39-летнего мужчины на улице Ранна в Силламяэ. Точные обстоятельства произошедшего полиция выясняет в рамках уголовного производства.

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