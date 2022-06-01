В понедельник в Нарве и Силламяэ подверглись насилию мужчины, получившие в последствии телесные повреждения.
В Нарве и Силламяэ пострадали двое мужчин
В Нарве и Силламяэ пострадали двое мужчин
31 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице А. Дауманна в Нарве 49-летний мужчина во время конфликта ударил острым предметом 34-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого в нападении.
В тот же день в полицию поступило сообщение о телесных повреждениях 39-летнего мужчины на улице Ранна в Силламяэ. Точные обстоятельства произошедшего полиция выясняет в рамках уголовного производства.