Нарвская поликлиника переедет - нынешний дом не выдерживает критики

Аго Кыргвеэ. Фото: Narva Haigla

- Самое главное - чтобы вся медицина в Нарве сконцентрировалась на улице Хайгла. Это касается и поликлиники, и диагностики, и лечения, и всего-всего, - прокомментировал Кыргвеэ.

Открытие упомянутого нового корпуса намечено на 2026-2027 годы. Он будет строиться, по плану, на нынешнем пустыре за историческим корпусом Нарвской больницы по ул.Хайгла, 5.

Рассчитывают на городские автобусы

Доступность для нарвитян услуг поликлиники не должна пострадать с ее переездом в другой район Нарвы, о чем в один голос сказали Аго Кыргвеэ и Олев Силланд. Они отметили, что расстояния в Нарве в принципе не очень большие, а кроме того, город уже сейчас улучшил автобусное сообщение и организовал новую автобусную остановку рядом с больницей.

С ними согласна руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова: "Нарва не такая и большая, чтобы было не добраться с одного конца города на другой, можно даже дойти за двадцать минут", - сказала она "Северному побережью". Мишенкова уверена, что нарвитяне-пациенты быстро привыкнут к новому адресу поликлиники - и больших проблем с этим не будет.

Мэр Нарвы Катри Райк, председательствующая в совете Нарвской больницы, в своем комментарии отметила, что автобусная доступность больницы была одним из приоритетов при реформировании городского общественного транспорта. Новые автобусные линии запущены с начала мая.