Руководством Нарвской больницы принято решение закрыть поликлинику на улице Вестервалли и сконцентрировать все услуги в больничном комплексе на улице Хайгла. Туда уже переехал рентген-кабинет. Больница рассчитывает на тесное сотрудничество с семейными врачами.
Нарвская поликлиника переедет - нынешний дом не выдерживает критики
Переезд поликлиники Нарвской больницы с ул.Вестервалли, 15 в районе Старого города в лечебный корпус Нарвской больницы на ул.Хайгла, 1 в Кренгольмском районе планируется завершить до конца 2023 года. Следуя этому плану, уже переехал рентген-кабинет.
По новому адресу поликлиники, по замыслу администрации больницы, принимать пациентов будут также до десяти семейных врачей. Плюс там рядом будут врачи-специалисты, максимум возможностей для диагностики, лаборатории, дневные формы терапии и так далее - чтобы все вместе это стало дневным центром здоровья, о чем рассказал "Северному побережью" член правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.
По его словам, поликлиника может получить уже сейчас порядка 800 квадратных метров площади в шестиэтажном лечебном корпусе. Все дело только за их подготовкой. "Раньше будущего года мы с этим не справимся", - сказал Кыргвеэ.
Нарвская больница вполне может принять поликлинику в лечебном корпусе, что подтвердил ее главврач Олев Силланд. Он напомнил, что численность населения Нарвы сокращается - уменьшаются и объемы работы больницы. Если, например, хирургическое отделение занимало раньше два этажа в лечебном корпусе, то сейчас умещается на одном.
Запланирован большой центр здоровья
Ближайшие полтора года станут первым этапом организации поликлиники или, говоря современным языком, центра здоровья на ул.Хайгла, 1. Аго Кыргвеэ уточнил, что большой центр здоровья там образуется, когда Нарвская больница построит совершенно новый корпус - и туда переедут ряд отделений, освобождая еще больше квадратных метров в сегодняшнем лечебном корпусе.
- Самое главное - чтобы вся медицина в Нарве сконцентрировалась на улице Хайгла. Это касается и поликлиники, и диагностики, и лечения, и всего-всего, - прокомментировал Кыргвеэ.
Открытие упомянутого нового корпуса намечено на 2026-2027 годы. Он будет строиться, по плану, на нынешнем пустыре за историческим корпусом Нарвской больницы по ул.Хайгла, 5.
Рассчитывают на городские автобусы
Доступность для нарвитян услуг поликлиники не должна пострадать с ее переездом в другой район Нарвы, о чем в один голос сказали Аго Кыргвеэ и Олев Силланд. Они отметили, что расстояния в Нарве в принципе не очень большие, а кроме того, город уже сейчас улучшил автобусное сообщение и организовал новую автобусную остановку рядом с больницей.
С ними согласна руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова: "Нарва не такая и большая, чтобы было не добраться с одного конца города на другой, можно даже дойти за двадцать минут", - сказала она "Северному побережью". Мишенкова уверена, что нарвитяне-пациенты быстро привыкнут к новому адресу поликлиники - и больших проблем с этим не будет.
Мэр Нарвы Катри Райк, председательствующая в совете Нарвской больницы, в своем комментарии отметила, что автобусная доступность больницы была одним из приоритетов при реформировании городского общественного транспорта. Новые автобусные линии запущены с начала мая.
- Совет больницы всегда выступает за то, чтобы все исследования, анализы и лечение проводились качественно. Для этого нужны соответствующие персонал и аппаратура, и сделать это доступнее, легче, конечно, в больнице, - высказалась Райк в поддержку переезда поликлиники.
Поликлиника призовет семейных врачей
Здание нарвской поликлиники на ул.Вестервалли, 15 строилось по оригинальному архитектурному проекту и открылось в 1996 году. К настоящему времени оно сильно амортизировано как снаружи, так и внутри. Больница регулярно ремонтировала поликлинику, в частности, там ставили противопожарные двери, латали крышу, меняли окна на первом и третьем этажах, однако принципиально лучше не стало.
- Это такое огромное здание, и всем понятно, что неразумно туда инвестировать, - комментирует Аго Кыргвеэ. - Я руковожу Нарвской больницей с 17 мая 2021 года, и мне сразу было ясно, что условия там не соответствуют никаким требованиям.
Второй этаж поликлиники хотели было отдать центру здоровья, на обустройство которого давал деньги Евросоюз. От такого плана отказались пару лет назад, когда двое из семи семейных врачей разорвали договоренности и ушли на пенсию. Других семейных врачей, пожелавших бы переехать в здание поликлиники, не нашлось - и Нарвская больница в итоге вовсе не смогла получить европейское финансирование. И на сегодня полтора десятка семейных докторов, объединенных в Нарвский центр семейных врачей, ведут прием по пяти различным адресам - но только не в поликлинике, хотя именно по ее адресу их центр зарегистрирован юридически.
Руководитель центра семейных врачей Валентина Мишенкова считает, что нарвские семейные доктора едва ли захотят переезжать даже в новую поликлинику при больнице. Мишенкова напомнила, что в Нарве большинство семейных врачей - люди в возрасте, которые много лет назад вложились в свои кабинеты и не хотят менять привычных мест.
- Когда мы начинали работать в 1998 году, нам нигде ничего не предлагали, семейные врачи кувыркались как могли. Они сами вложились в свое дело, и теперь бросать это никто не хочет. Да и народ привык ходить к семейному доктору недалеко от местожительства, - рассказала Мишенкова.
По ее мнению, только правительство в силах как-то мотивировать молодых семейных врачей приезжать в Нарву - и они тогда, возможно, захотят открыть прием пациентов при больнице. "Если оценивать на сегодняшний момент, то десять желающих переехать в центр здоровья едва ли найдется", - полагает Мишенкова.
Нарвская поликлиника
- В поликлинике Нарвской больницы ведут прием на сегодня, согласно их веб-сайту, от 14 до 20 врачей-специалистов: кардиологи, оториноларингологи, дерматовенеролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, нефролог, психиатр, спортивный врач, врачи восстановительного лечения, врач по трудовому здравоохранению. Работают кабинет душевного здоровья, семейная консультация, кабинет диабетической стопы, кабинет для приема незастрахованных пациентов.
- Переезд поликлиники в новый центр здоровья при Нарвской больнице на ул.Хайгла, 1 планируется осуществить к концу 2023 года.
- Поликлиника на ул.Вестервалли, 15 была построена и открылась в 1996 году. Считается, что основанием для строения послужил древний разрушенный нарвский бастион Фама.
- Недвижимость поликлиники находится в собственности у города Нарва и передана больнице по договору о праве на застройку. После того как поликлиника освободит здание, договор можно досрочно закончить. Дальнейшая судьба этого участка недвижимости в районе Старого города пока не обсуждалась, о чем сообщила мэр Нарвы Катри Райк. Она напомнила, что и снос здания сам по себе недешевое дело.