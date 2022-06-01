Одна из жительниц Таллинна организовала у себя приют для бездомных и оставшихся без хозяев собак, которых она привозит за свои деньги из других стран.
Жительница Таллинна устроила "международный" приют для бездомных и брошенных собак
"Собаки всю мою жизнь у меня были... А первый случай... Подкинули новорожденных щенков в Испании. Мы сделали им документы, прививки и привезли на самолете, заплатили деньги и отдала в хорошие руки", - рассказала Татьяна Слонова передаче "Горизонт" на ETV+.
С тех пор так и повелось: Татьяне стали звонить из разных стран и рассказывать о пострадавших собаках со сложной судьбой. Женщина не могла оставаться равнодушной: покупала билеты, ехала, привозила их в Таллинн, делала документы, оплачивала ветеринара и прививки. А потом радовалась, если ее питомцы находили в Эстонии новый дом и заботливых хозяев. Все собаки у Татьяны - ухоженные и сытые. И даже, по ее словам, ведут себя в таком большом коллективе - вполне прилично.
"В принципе они хорошо принимают новую, обнюхивают и давай играть, носятся… Стычки бывают, но, как правило, бывает, когда новые собаки. Вот этот пес, допустим. Я нашла его в сгоревшем сарае, ему уже 15 лет, я взяла на доживание его, он до сих пор - даешь ему еду, он ложится на нее сверху… Такая вот память, так плохо было", - рассказала Слонова.