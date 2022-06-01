Жительница Таллинна устроила "международный" приют для бездомных и брошенных собак

"Собаки всю мою жизнь у меня были... А первый случай... Подкинули новорожденных щенков в Испании. Мы сделали им документы, прививки и привезли на самолете, заплатили деньги и отдала в хорошие руки", - рассказала Татьяна Слонова передаче "Горизонт" на ETV+.

С тех пор так и повелось: Татьяне стали звонить из разных стран и рассказывать о пострадавших собаках со сложной судьбой. Женщина не могла оставаться равнодушной: покупала билеты, ехала, привозила их в Таллинн, делала документы, оплачивала ветеринара и прививки. А потом радовалась, если ее питомцы находили в Эстонии новый дом и заботливых хозяев. Все собаки у Татьяны - ухоженные и сытые. И даже, по ее словам, ведут себя в таком большом коллективе - вполне прилично.