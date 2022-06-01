Решения судов начнут публиковать сразу после их вынесения

По словам министра юстиции Марис Лаури, цель законопроекта - повысить открытость судопроизводства и судебной практики. Она отметила, что раньше решения суда в основном зачитывались в зале суда, но в современных условиях судопроизводство часто осуществляется в письменной форме, и общественность не может ознакомиться с решением до его вступления в силу, а не вступившие в силу и отмененные решения остаются недоступными.

С учетом необходимости защиты частной жизни, при публикации в интернете решений суда не будут публиковаться личные данные участвующих в процессе физических лиц, кроме данных обвиняемых и оправданных, имена и личные коды которых подлежат публикации. Участник процесса сможет ходатайствовать о публикации своего имени, а оправданный - о прекращении публикации своего имени.

Согласно законопроекту, все не вступившие в силу судебные решения во всех видах судопроизводства должны будут публиковаться на сайте Riigi Teataja со специальной отметкой сразу после принятия решения. Когда решение вступит в силу или будет отменено, оно останется опубликованным, но с автоматическим добавлением соответствующей отметки.