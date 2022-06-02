На сегодня в Эстонию прибыло более 40 000 украинских беженцев, в основном женщины и дети. Хотя многие люди трудоспособного возраста готовы активно участвовать в местном рынке труда и могли бы внести свой вклад в решение проблемы острой нехватки рабочей силы в Эстонии, основным препятствием остается проживание военных беженцев в регионах, где не столь много вакансий.
Украинка: военным беженцам трудно получить работу из-за удаленности места проживания
Как и многие ее соотечественницы, Валентина Кныш была вынуждена бежать с детьми из Украины от кошмара войны. Несмотря на долгий путь и переживания, молодая женщина по приезду в Эстонию ясно смотрела в будущее и поэтому стала искать здесь работу.
Валентина, работавшая на родине учителем украинского языка и литературы, устроилась консультантом по подбору персонала и теперь помогает другим своим соотечественникам сориентироваться на местном рынке труда и найти подходящую работу. В своей работе она видит, что самым большим препятствием для трудоустройства украинских беженцев является размещение военных беженцев в тех районах, где не хватает предложений работы.
История приезда Валентины в Эстонию началась 7 марта, когда она вместе с детьми покинула свой украинский дом. Трехдневное путешествие до польской границы означало постоянный поиск информации о работающих заправочных станциях, ожидание в бесконечных очередях и пробках, прохождение контрольно-пропускных пунктов. Все это сопровождалось страхом и неведением как о том, что ждет впереди, так и о том, что осталось позади.
Ответственность перед своими детьми - десятилетними двойняшками Ксенией и Светланой - и желание действовать, а не просто ждать помощи, послужили для нее необходимым толчком к тому, чтобы немедленно начать активно искать работу в Эстонии.
«Я не хотела сидеть сложа руки и полагаться только на поддержку, а хотелось сделать как можно больше для своей семьи. Именно поэтому, помимо оформления необходимых документов, я сразу же занялась активным изучением возможностей трудоустройства», — пояснила Валентина.
Она начала искать работу в группах для украинских беженцев в Facebook сразу же на следующее утро после прибытия в Эстонию. «Я стала искать предложения о работе с большой открытостью, потому что каждая работа приносит доход. Хотя первые письма работодателям не принесли ожидаемых результатов сразу, я не теряла надежды и продолжала поиски», — сказала Валентина о начале своего поиска работы, подчеркнув, что очень важно постоянно смотреть вакансии и не быть обескураженными первыми отказами.
«Когда я увидела объявление о поиске людей, говорящих на украинском, русском и английском языках, то я не раздумывая связалась с работодателем. После быстрого обмена сообщениями и телефонного звонка через несколько дней меня пригласили на собеседование. Там меня встретили дружелюбные интервьюеры, а после знакомства с предприятием и вакансиями мне показали офис и представили сотрудникам. Все прошло гладко и легко, и вот я стала работником Finesta, и теперь помогаю людям с такой же как у меня судьбой найти работу», — описала Валентина путь, когда соискатель к концу дня уже стал помощником для своих соотечественников в их трудовых поисках.
Валентина подчеркивает, что очень важно быть активной, и, хотя ей еще нужно время, чтобы приспособиться к жизни в Эстонии, работа помогает ей адаптироваться к местным условиям.
«Много поддержки и сил я получаю от своих детей, родных, близких и друзей. Кроме того, у меня есть большая поддержка от моих коллег и руководства Finesta. Доверие, дружелюбное и поддерживающее отношение, и терпеливые разъяснения помогают мне освоиться на новой работе и адаптироваться к правилам как эстонских, так и в целом европейских трудовых отношений», — подчеркнула Валентина важность поддержки не только семьи, но и рабочего коллектива в адаптации к новым условиям.
Ежедневно консультируя соотечественников по вопросам трудоустройства, Валентина видит, что сложнее всего с трудоустройством приходится тем, кто переселен из крупных городов в другие регионы.
«Если сначала военных беженцев размещали в крупных городах, то затем их стали распределять по всей Эстонии. К сожалению, для многих оказалось неожиданностью, что большинство рабочих мест в Эстонии сосредоточено в Харьюмаа и крупных городах. К сожалению, предложений о работе в других местах очень мало, но все же есть варианты – например, удаленная работа», — пояснила Валентина, при этом признав, что работа в домашней конторе подходит не для всех рабочих мест. «Я убеждена, что, если у человека есть сильная воля, то он в любой ситуации найдет возможность», — оптимистично настроена Валентина.
Три совета Валентины по поиску работы:
1. Активный поиск и непредубежденность имеют первостепенное значение.
2. Не расстраивайтесь из-за отрицательных ответов. Продолжайте искать!
3. Для любой ситуации есть решение. Не бойтесь спрашивать совета!
Кроме того, при устройстве на работу она порекомендовала убедиться, что предлагается именно эстонский трудовой договор и что работник получает копию договора.