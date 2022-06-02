Министр культуры Тийт Терик подарил руководителям самоуправлений Ида-Вирумаа государственные флаги.
Министр подарил самоуправлениям Ида-Вирумаа флаги
Министр подарил самоуправлениям Ида-Вирумаа флаги
Министр культуры Тийт Терик в среду, 1 июня побывал с визитом в Ида-Вирумаа, где встречался с руководителями самоуправлений.
"Министерство культуры подарило самоуправлениям сине-черно-белые флаги, которые будут подняты в День флага, 4 июня. Волостная управа просит жителей Йыхви в этот день украсить свой дом флагом, чтобы достойно отметить день флага," сообщило волостное управление Йыхви на своей странице Фейсбука.
День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый триколор был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в церкви Отепя. В этом году исполнится 138 лет со дня освящения флага.