Министр подарил самоуправлениям Ида-Вирумаа флаги

Министр культуры Тийт Терик в среду, 1 июня побывал с визитом в Ида-Вирумаа, где встречался с руководителями самоуправлений.

"Министерство культуры подарило самоуправлениям сине-черно-белые флаги, которые будут подняты в День флага, 4 июня. Волостная управа просит жителей Йыхви в этот день украсить свой дом флагом, чтобы достойно отметить день флага," сообщило волостное управление Йыхви на своей странице Фейсбука.