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Ида-Вирумаа получит финансирование на сумму более 600 000 евро

Erik Kalda
, ajakirjanik
Ида-Вирумаа получит финансирование на сумму более 600 000 евро
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Министр по делам государственного управления Яак Ааб.
Министр по делам государственного управления Яак Ааб. Фото: Илья Смирнов/Põhjarannik

Реализуемая целевым фондом KredEx программа Startup Estonia и Министерство финансов подписали договор об инвестировании в течение ближайших трех лет суммы в размере 661 100 евро в развитие сети стартапов Ида-Вирумаа, повышение предприимчивости жителей региона и создание новых стартапов в регионе.

По словам министра по делам государственного управления Яака Ааба, развитие предпринимательства в сфере стартапов в Ида-Вирумаа является приоритетом программы регионального развития. Ее основной задачей является создание среды, привлекательной для предприимчивой молодежи Ида-Вирумаа, пока предпочитающей уезжать в Таллинн, Тарту или переезжать за границу.

"Мы ставим целью не просто создание современных условий для самореализации местных жителей, но и формирование в Ида-Вирумаа среды, привлекательной для начала предпринимательства и теми, кто только приехал в регион. Мы даем ясный сигнал, что ждем в регионе предприимчивых людей и идеи", – добавил Ааб.

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что начатая в 2018 году программа доказала свою эффективность и необходимость, а новый договор позволит продолжить уже начатую работу, развивать программу и поддерживать новые начинания.

"При помощи программы в Ида-Вирумаа стартовали многие начинания, направленные на развитие предприимчивости, и появились поддерживающие организации, также была создана полноценная экосистема для основания стартапов, появились новые предприимчивые команды и предприятия. Я очень рада, что по окончании первого этапа начатая работа будет продолжена и совместно с партнерами мы сможем продолжать развитие и в последующие годы", – сказала Петерсон.

Согласно подписанному между Министерством финансов и Startup Estonia договору, на реализацию программы из государственного бюджета в период с 2022 по 2025 годы включительно будет выделено 661 100 евро.

По словам руководителя проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа Анжелики Праткунас, решения о продолжении программы в регионе очень ждали, так как хотя в предыдущие годы была проделана большая работа, это все же лишь начало пути.

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