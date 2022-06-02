Страны Балтии полностью отказались от покупки российской электроэнергии

Соответствующее сообщение распространил в четверг AST, передало латвийское телерадиовещание LSM.

В сообщении отмечается, что для снижения зависимости от российской энергосистемы рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и Скандинавией. Одной из причин такого решения в AST назвали проблемы с платежами, потому что несколько банков, через которые раньше переводились деньги в РФ, теперь оказались под санкциями. Кроме того, страны Балтии не хотят совершать платежи российским компаниям.

По сообщению Elering, принятые с начала июня меры снизят зависимость энергосистем стран Балтии от резервных мощностей в РФ, которые задействуются в периоды пиковой нагрузки. Для обеспечения стабильной работы электросети системные операторы стран Балтии в дальнейшем будут использовать только резервные мощности, расположенные в странах Балтии и Северных странах.

Ранее Эстония, Латвия и Литва использовали для этих целей в том числе услуги российской энергокомпании "Интер РАО".