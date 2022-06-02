Агентство окружающей среды: в запасах леса наметилась тенденция к снижению

Согласно опубликованным в четверг данным инвентаризации лесов, в Эстонии лес занимает 51,3% территории страны. На Хийумаа, в Валгамаа и Ида-Вирумаа лесом покрыты, соответственно, 68%, 64% и 63% территории уезда, пишет ERR.

По словам директора Агентства окружающей среды Таймара Ала, существенных изменений в площади и составе лесов за последний год не произошло. "Площадь лесных угодий в последние годы не меняется, но тенденция последних пяти лет показывает легкое сокращение лесных резервов", - сказал он.

Доля охраняемых лесов достигла 30,3%, в том числе 17,5% под строгой охраной и 12,8% с ограничениями на хозяйственную деятельность.

В агентстве отметили, что в последние годы вырос удельный вес березняка. "Сокращение хвойных лесов - общая тенденция, но все же видно, что доля хвойных деревьев в государственном лесу существенно выше и достигает 62%", - пояснил ведущий специалист ведомства Мадис Раудсаар.

Среди всех лесных угодий доля хвойных и лиственных деревьев одинаковая и составляет 49%. Чаще всего в эстонских лесах встречаются сосны и березы - по 30% от общего числа деревьев.

Объем вырубки в 2021 году составил 10,6 млн плотных кубометров, что примерно соответствует уровню прошлых лет. "Обобщая, можно сказать, что в последние годы объем вырубки стабилизировался на уровне около 11 млн плотных кубометров", - сказал Раудсаар.