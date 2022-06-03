Ратас: надо создавать новую правительственную коалицию

Об этом лидер центристов, которые сейчас входят в правительство вместе с Партией реформ, заявил в четверг в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

"Надо делать новую коалицию. Эстония нуждается в работоспособном правительстве, это ясно", - сказал Ратас.

По его словам, в Эстонии по-прежнему есть правительство, но работоспособной коалиции больше нет.

"Правительство у нас есть. У нас есть министры, есть премьер-министр. Но обычной, естественной, работающей коалиции - этого нет. Если премьер-министр [Кая Каллас] уже несколько недель говорит, что эта коалиция закончилась, в последний раз в среду на инфочасе в Рийгикогу, то этой коалиции больше нет. Так что и я сегодня здесь не могу сказать, что у нас есть коалиция", - сказал Ратас.

Он добавил, что к настоящему моменту нет и конкретных договоренностей по созданию новой коалиции. "Этой новой коалиции сегодня нет. В Рийгикогу пять партий, и я не считаю очень вероятными разговоры о внеочередных выборах", - отметил председатель Центристской партии.