Эстонские пограничники 2 июня обнаружили, что лодка на реке Нарва незаконно пересекла временную контрольную линию из Эстонии в Россию и обратно.
Гражданин России, незаконно заплывший в Россию, получил штраф
Гражданин России, незаконно заплывший в Россию, получил штраф
Пограничники остановили лодку и задержали находившихся там двоих мужчин, которых доставили в пограгичный кордон.
62-летнего гражданина России, который управлял лодкой, оштрафовали на 208 евро за нарушение пограничного режима.
О пограничном инциденте также сообщили в Пограничную службу Российской Федерации.