Пт, 3.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Гражданин России, незаконно заплывший в Россию, получил штраф

Erik Kalda
, ajakirjanik
Гражданин России, незаконно заплывший в Россию, получил штраф
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Река Нарва. Иллюстративное фото.
Река Нарва. Иллюстративное фото. Фото: Илья Смирнов

Эстонские пограничники 2 июня обнаружили, что лодка на реке Нарва незаконно пересекла временную контрольную линию из Эстонии в Россию и обратно.

Пограничники остановили лодку и задержали находившихся там двоих мужчин, которых доставили в пограгичный кордон.

62-летнего гражданина России, который управлял лодкой, оштрафовали на 208 евро за нарушение пограничного режима.

О пограничном инциденте также сообщили в Пограничную службу Российской Федерации.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх