За два месяца более 700 человек нашли жилье через портал недвижимости для украинских военных беженцев, открытый совместно Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования.
Беженцы предпочитают жить в городе
По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, быстрее всего расходятся однокомнатные и двухкомнатные жилые помещения, на которые приходится почти 80% сданных в аренду объектов, пишет ERR.
"Интерес к предложениям есть по всей Эстонии, но мы видим, что спрос в крупных городах во много раз выше, даже если в небольших населенных пунктах жилье предлагается бесплатно. Причин тому несколько: люди, в силу обстоятельств переехавшие в другую страну, предпочитают городскую среду, где все необходимое для жизни находится рядом, где легче найти работу, детский сад и школу, общаться с соотечественниками. Многие беженцы были вынуждены покинуть страну без личного транспорта, что также затрудняет переезд в деревню", – сказал Уйбомяэ.
В данный момент на портале 144 активных объявления об аренде по всей Эстонии, 64 из которых являются бесплатными вариантами.