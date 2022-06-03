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Беженцы предпочитают жить в городе

Erik Kalda
, ajakirjanik
Беженцы предпочитают жить в городе
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Вид Силламяэ.
Вид Силламяэ. Фото: Пеэтер Лиллевяли

За два месяца более 700 человек нашли жилье через портал недвижимости для украинских военных беженцев, открытый совместно Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования.

По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, быстрее всего расходятся однокомнатные и двухкомнатные жилые помещения, на которые приходится почти 80% сданных в аренду объектов, пишет ERR.

"Интерес к предложениям есть по всей Эстонии, но мы видим, что спрос в крупных городах во много раз выше, даже если в небольших населенных пунктах жилье предлагается бесплатно. Причин тому несколько: люди, в силу обстоятельств переехавшие в другую страну, предпочитают городскую среду, где все необходимое для жизни находится рядом, где легче найти работу, детский сад и школу, общаться с соотечественниками. Многие беженцы были вынуждены покинуть страну без личного транспорта, что также затрудняет переезд в деревню", – сказал Уйбомяэ.

В данный момент на портале 144 активных объявления об аренде по всей Эстонии, 64 из которых являются бесплатными вариантами.

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