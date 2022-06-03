Беженцы предпочитают жить в городе

"Интерес к предложениям есть по всей Эстонии, но мы видим, что спрос в крупных городах во много раз выше, даже если в небольших населенных пунктах жилье предлагается бесплатно. Причин тому несколько: люди, в силу обстоятельств переехавшие в другую страну, предпочитают городскую среду, где все необходимое для жизни находится рядом, где легче найти работу, детский сад и школу, общаться с соотечественниками. Многие беженцы были вынуждены покинуть страну без личного транспорта, что также затрудняет переезд в деревню", – сказал Уйбомяэ.