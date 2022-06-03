Эксперт: Наш экономический спад будет заботить в первую очередь статистиков и аналитиков

Покупательское ралли, продолжающееся несмотря на рост цен, отчасти объясняется ростом доходов домохозяйств. Как известно, средний рост брутто-зарплаты в первом квартале в 8,1% стал самым высоким показателем за последние пару лет. Поскольку занятость также быстро восстанавливается до уровня, существовавшего до коронакризиса, рост фонда оплаты труда и доходов, используемых домохозяйствами, конечно, был еще быстрее. Однако, поскольку роста доходов недостаточно, чтобы справиться с постоянно растущими потребительскими издержками, необходимо пересмотреть нынешние привычки сбережения. В то время как в Литве, например, банковские депозиты домохозяйств уже начали уменьшаться, в Эстонии последствия до сих пор ограничивались снижением нормы сбережений почти до нуля. Тем не менее, в ближайшие месяцы и жителям Эстонии, вероятно, придется разбить свою свинью-копилку.

Экономический спад дышит в затылок

Хотя год начался в экономике Эстонии довольно хорошо, всем, естественно, интересно, что будет дальше. К сожалению, экономический рост в первом квартале, скорее всего, останется самым высоким в этом году, и в будущем цифры значительно изменятся. Ралли покупок домохозяйств не может длиться бесконечно на фоне 20%-ной инфляции, а печальная реальность возросших расходов на отопление в осенне-зимний сезон заставит многие домохозяйства пересмотреть свое потребительское поведение. Рост строительных цен вновь грозит серьезными корректировками в инвестиционные планы на второе полугодие. И наконец, неясно, как будет выглядеть внешнеторговая ситуация в условиях дорогой энергии и роста процентных ставок. Это означает, что во втором полугодии вместо роста ВВП в постоянных ценах может, напротив, снизиться.

Но не стоит быть слишком пессимистичными. Экономический спад – пугающий термин, но, как и во время коронакризиса, он будет заботить, в первую очередь, статистиков и аналитиков. И это по той причине, что номинальный экономический рост Эстонии, измеряемый в «обычных» евро, остается очень быстрым. Для предприятий это означает, что рост их оборота останется быстрым, и наемные работники могут рассчитывать на то, что переговоры о заработной плате, как правило, будут заканчиваться значительным повышением. Однако следует учитывать, что как только деньги попадают в карман, они будут потрачены.

Михкель Нестор