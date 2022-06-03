Каллас отправила в отставку министров-центристов и начала создавать новую коалицию

Согласно предложению Каи Каллас, своих постов лишились все представители Центристской партии в нынешнем правительстве. Решением президента Алара Кариса освобождены от должности министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, глава МВД Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик.

"Сегодня Эстонии как никогда необходимо действующее правительство, основанное на общих ценностях. Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне как премьер-министру никакой возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая в условиях внутренних разногласий не способна поставить интересы Эстонии выше интересов своей собственной партии и ее различных крыльев", - подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, последним и решающим фактором для нее при принятии этого решения стал момент, когда законопроект о переводе начального образования на эстонском языке, одобренный правительством на основе консенсуса, был отклонен в среду в Рийгикогу голосами депутатов Центристской партии и EKRE.