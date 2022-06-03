Премьер-министр Кая Каллас в пятницу предложила президенту Алару Карису отозвать от должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию. Президент освободил министров от своих должностей. Возглавляемая Каллас Партия реформ вступает в переговоры о коалиции с соцдемами и Isamaa.
Каллас отправила в отставку министров-центристов и начала создавать новую коалицию
Согласно предложению Каи Каллас, своих постов лишились все представители Центристской партии в нынешнем правительстве. Решением президента Алара Кариса освобождены от должности министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, глава МВД Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик.
"Сегодня Эстонии как никогда необходимо действующее правительство, основанное на общих ценностях. Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне как премьер-министру никакой возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая в условиях внутренних разногласий не способна поставить интересы Эстонии выше интересов своей собственной партии и ее различных крыльев", - подчеркнула Каллас.
По словам Каллас, последним и решающим фактором для нее при принятии этого решения стал момент, когда законопроект о переводе начального образования на эстонском языке, одобренный правительством на основе консенсуса, был отклонен в среду в Рийгикогу голосами депутатов Центристской партии и EKRE.
"Когда я стала премьер-министром, я пообещала посвятить свои силы обеспечению будущего эстонского народа. Мы обеспечиваем это будущее не только увеличением военных расходов, но и, прежде всего, единством нашего народа и его непоколебимой волей к защите своей независимости. Предпосылкой и основой для этого является знание эстонского языка. В ситуации, когда Центристская партия активно работает в правительстве против важнейших для Эстонии фундаментальных ценностей, мы больше не можем продолжать с ними сотрудничать", - отметила Кая Каллас.
Она добавила, что ни один из министров от Центристской партии, кроме Яани и Лийметс, не имеет допусков к секретным документам НАТО, а с таким составом министров "невозможно управлять страной в военное время".
По словам Каллас, она предложила Isamaa и соцдемам начать переговоры о новой коалиции. До ее появления, оставшиеся министры будут продолжать работу в соответствии с процедурой замещения министров.
"Эстонии необходимо стабильное правительство, способное решать основные проблемы, стоящие перед государством", - заключила Каллас.
Правительство Каи Каллас, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия, существует с конца января 2021 года. Под руководством премьера в него входили 14 министров - по семь от каждой из партий.