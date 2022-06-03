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Ратас предложил Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства

Erik Kalda
, ajakirjanik
Ратас предложил Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Матти Кямяря

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил лидеру партии EKRE Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства - союз центристов, консерваторов и отечественников.

Об этом в интервью руководителю редакции радионовостей ERR Индреку Кийслеру сказал Мартин Хельме.

Однако ни о каких переговорах или договоренностях речи пока не идет.

Таким образом, создать новое правительство с партией "Отечество" пытаются сразу две партии - и реформисты, и центристы.

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