Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил лидеру партии EKRE Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства - союз центристов, консерваторов и отечественников.
Ратас предложил Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства
Ратас предложил Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства
Об этом в интервью руководителю редакции радионовостей ERR Индреку Кийслеру сказал Мартин Хельме.
Однако ни о каких переговорах или договоренностях речи пока не идет.
Таким образом, создать новое правительство с партией "Отечество" пытаются сразу две партии - и реформисты, и центристы.
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