Эстонию сегодня потряс очередной правительственный кризис: премьер-министр Кая Каллас отправила в отставку всех министров-центристов. Генеральный секретарь Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец сказал Rus.Postimees, что такое развитие событий было предсказуемым.
Одинец: для «Отечества» важно понять, какой риск для безопасности и имиджа Эстонии несет коалиция с EKRE и центристами
«Развал правящей коалиции был ожидаем уже на протяжении нескольких недель. Голосование по закону о детских дошкольных учреждениях напрямую продемонстрировало, что коалиция уже недееспособна, - заявил Эдуард Одинец. - Поэтому шаги, предпринятые премьер-министром сегодня, вполне логичны».
По словам Одинца теперь соцдемы будут ждать приглашения сесть за стол переговоров. «После того, как мы получим официальное приглашение от Партии реформ образовать с ней коалицию, соберется правление социал-демократов и решит, принять это приглашение или нет», - сказал он.
Насколько велики шансы договориться? «Ни одна коалиция не создается просто. Всегда нужно в чем-то уступать и уметь договариваться, - ответил Одинец. - Для «Отечества» важно понять, какой риск для безопасности и имиджа страны несет коалиция с EKRE и центристами».
То, что председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер уже заявил о готовности вести переговоры с реформистами, Одинец назвал хорошим сигналом.