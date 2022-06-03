Одинец: для «Отечества» важно понять, какой риск для безопасности и имиджа Эстонии несет коалиция с EKRE и центристами

«Развал правящей коалиции был ожидаем уже на протяжении нескольких недель. Голосование по закону о детских дошкольных учреждениях напрямую продемонстрировало, что коалиция уже недееспособна, - заявил Эдуард Одинец. - Поэтому шаги, предпринятые премьер-министром сегодня, вполне логичны».

По словам Одинца теперь соцдемы будут ждать приглашения сесть за стол переговоров. «После того, как мы получим официальное приглашение от Партии реформ образовать с ней коалицию, соберется правление социал-демократов и решит, принять это приглашение или нет», - сказал он.

Насколько велики шансы договориться? «Ни одна коалиция не создается просто. Всегда нужно в чем-то уступать и уметь договариваться, - ответил Одинец. - Для «Отечества» важно понять, какой риск для безопасности и имиджа страны несет коалиция с EKRE и центристами».