Третий фестиваль интересов для молодежи "Noortefest", который Кохтла-Ярвеский молодежный центр планировал провести в субботу, 4 июня, организаторы перенесли на сентябрь.
Молодежный фестиваль перенесли на сентябрь
Молодежный фестиваль перенесли на сентябрь
По словам директора Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, оказалось, что многим желающим поучаствовать начало лета не подходит - много различных мероприятий. Так как большинство из них - яркие коллективы, инициаторы фестиваля решили подождать и собрать творческую молодежь в начале учебного года.
О регистрации участников и новой программе сообщат в августе.
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