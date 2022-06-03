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Молодежный фестиваль перенесли на сентябрь

Ирина Кивисельг
, журналист
Молодежный фестиваль перенесли на сентябрь
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Молодежный фестиваль "Noortefest", который организаторы намечали провести 4 июня, перенесен на сентябрь.
Молодежный фестиваль "Noortefest", который организаторы намечали провести 4 июня, перенесен на сентябрь. Фото: Kohtla-Järve noortekeskus

Третий фестиваль интересов для молодежи "Noortefest", который Кохтла-Ярвеский молодежный центр планировал провести в субботу, 4 июня, организаторы перенесли на сентябрь.

По словам директора Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, оказалось, что многим желающим поучаствовать начало лета не подходит - много различных мероприятий. Так как большинство из них - яркие коллективы, инициаторы фестиваля решили подождать и собрать творческую молодежь в начале учебного года.

О регистрации участников и новой программе сообщат в августе.

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