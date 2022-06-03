Молодежный фестиваль перенесли на сентябрь

По словам директора Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, оказалось, что многим желающим поучаствовать начало лета не подходит - много различных мероприятий. Так как большинство из них - яркие коллективы, инициаторы фестиваля решили подождать и собрать творческую молодежь в начале учебного года.