На благотворительном вечере в Кохтла-Ярвеской гимназии собрали более двух тысяч евро

В Кохтла-Ярвеской гимназии 1 июня впервые прошел благотворительный вечер, который энтузиасты в сотрудничестве с благотворительным фондом "ELAN" организовали в День защиты детей с целью поддержать 16-летнюю кохтлаярвеску Александру Елкин, которая уже почти три года борется с тяжелой болезнью.