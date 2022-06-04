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На благотворительном вечере в Кохтла-Ярвеской гимназии собрали более двух тысяч евро

Ирина Кивисельг
, журналист
На благотворительном вечере в Кохтла-Ярвеской гимназии собрали более двух тысяч евро
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Первый благотворительный аукцион в Кохтла-Ярвеской гимназии получился отлично.
Первый благотворительный аукцион в Кохтла-Ярвеской гимназии получился отлично. Фото: Olesja Prants

В Кохтла-Ярвеской гимназии 1 июня впервые прошел благотворительный вечер, который энтузиасты в сотрудничестве с благотворительным фондом "ELAN" организовали в День защиты детей с целью поддержать 16-летнюю кохтлаярвеску Александру Елкин, которая уже почти три года борется с тяжелой болезнью.

Координатор благотворительного мероприятия Ирина Владимирова довольна - было много участников и гостей.

- Все, что придумала команда организаторов, получилось и было востребовано, - радуется она. - Гости охотно приобретали товары на ярмарке, активно участвовали в аукционе. Тепло принимали артистов - в концерте выступили дуэт "Mihkel Mattisen & Laura", танцевальная студия "Viis Tähte" и ансамбль "Apple Juice".

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