В Кохтла-Ярвеской гимназии 1 июня впервые прошел благотворительный вечер, который энтузиасты в сотрудничестве с благотворительным фондом "ELAN" организовали в День защиты детей с целью поддержать 16-летнюю кохтлаярвеску Александру Елкин, которая уже почти три года борется с тяжелой болезнью.
Для подписчиков
На благотворительном вечере в Кохтла-Ярвеской гимназии собрали более двух тысяч евро
На благотворительном вечере в Кохтла-Ярвеской гимназии собрали более двух тысяч евро
Координатор благотворительного мероприятия Ирина Владимирова довольна - было много участников и гостей.