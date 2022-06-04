Анвар Самост: Что же нам делать с "короной"?

Департамент здоровья отменил с 1 июня чрезвычайную ситуацию в здравоохранении. Больницы могут сократить количество коек, предназначенных для лечения пациентов с риском заражения COVID-19, до 134, что должно позволить им сосредоточиться, в том числе, на восстановлении планового лечения и восполнении запаса прочности. 134 места - более чем достаточно, так как, по состоянию на тот же день, в стационарном лечении из-за симптоматической "короны" нуждались 30 человек.

Чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса, действовало в Эстонии с 11 августа прошлого года, когда в больницах находились 63 коронапациента. Это число не является чем-то, с чем эстонское здравоохранение наряду с другой деятельностью не могло бы справиться.

Что будет дальше? Ответить на этот вопрос должен план готовности к COVID-19 в предстоящем сезоне коронавируса, который несколько недель назад представил правительству министр здоровья Танель Кийк.

Согласно тезисам Департамента здоровья и Министерства социальных дел, этот план, составленный чиновниками различных министерств, предусматривает сохранение общества по возможности открытым. К сожалению, когда начинаешь читать, открывается другая картина. По сути, в нем перечислены почти все приемы и инструменты, использовавшиеся в борьбе с коронавирусом за последние два года, и в то же время не учитываются огромный опыт и знания, полученные за это время.