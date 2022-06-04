Хотя чиновники хотели бы встретить осень без каких-либо изменений в стратегии противостояния коронавирусу в Эстонии, полученный опыт других стран и самой Эстонии, а также недавнее решение суда заранее делают этот план непригодным для использования.
Анвар Самост: Что же нам делать с "короной"?
Департамент здоровья отменил с 1 июня чрезвычайную ситуацию в здравоохранении. Больницы могут сократить количество коек, предназначенных для лечения пациентов с риском заражения COVID-19, до 134, что должно позволить им сосредоточиться, в том числе, на восстановлении планового лечения и восполнении запаса прочности. 134 места - более чем достаточно, так как, по состоянию на тот же день, в стационарном лечении из-за симптоматической "короны" нуждались 30 человек.
Чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса, действовало в Эстонии с 11 августа прошлого года, когда в больницах находились 63 коронапациента. Это число не является чем-то, с чем эстонское здравоохранение наряду с другой деятельностью не могло бы справиться.
Что будет дальше? Ответить на этот вопрос должен план готовности к COVID-19 в предстоящем сезоне коронавируса, который несколько недель назад представил правительству министр здоровья Танель Кийк.
Согласно тезисам Департамента здоровья и Министерства социальных дел, этот план, составленный чиновниками различных министерств, предусматривает сохранение общества по возможности открытым. К сожалению, когда начинаешь читать, открывается другая картина. По сути, в нем перечислены почти все приемы и инструменты, использовавшиеся в борьбе с коронавирусом за последние два года, и в то же время не учитываются огромный опыт и знания, полученные за это время.
Судя по всему, логика чиновников основывалась на желании не признавать ни одного ограничения, обязательства или рекомендации задним числом ошибочным. Что из того, что многие из них являются в свете сегодняшних знаний ошибочными - никто не был ясновидящим. Сегодня мы не дезинфицируем спиртом дверные ручки, и даже самые большие ипохондрики уже не обдают кипятком доставленные к двери дома из магазина молочные пакеты.
"Коронавирус следует переквалифицировать в сезонное вирусное заболевание, как это уже есть. В результате исчезнут основание и политическое искушение вводить ограничения".
Анвар Самост, журналист
Но официальная точка зрения иная. Первая цель - избежать ответственности. И в принципе эта бумажка успешно с ней справляется.
Есть ли что-то еще, что можно сделать с этим планом? Нет, но в то же время я не склонен разделять оптимизм некоторых коллег по поводу того, что это написанный в стол документ, который никто не станет использовать в реальной жизни. Опыт показывает, что, скорее, все же станет - если не для каких-то иных целей, то уж точно для оправдания новых ошибок.
Однако все вышеизложенное не учитывает вынесенное через несколько недель решение административного суда касательно данного плана, в котором судья основательными и детальными аргументами разнес распоряжения правительства 212 и 305, принятые прошлой весной и в конце лета, на которых основывались все ограничения, влиявшие на нашу жизни в Эстонии в течение осени и зимы.
Выясняется, что оснований для введения ограничений было недостаточно и соображения, которыми руководствовались, не являются однозначными.
Суд также постановил, что несколько пунктов Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), касающихся введения ограничений, противоречили Конституции. В этом свете неудивительно, что план готовности к сезону коронавируса внезапно исчез с сайта Министерства социальных дел.
Так каким же мог бы быть обоснованный план правительства в отношении коронавируса?
Ничего сложного здесь нет.
Во-первых, следовало бы провести независимый аудит управления более крупными больницами, чтобы ответить на вопрос, какие изменения необходимы, чтобы впредь избегать, ссылаясь на перегруженность, навязывания всему обществу жестких ограничений - или, как сформулировал глава Научного совета Тойво Майметс в своем первом публичном выступлении - "солидарности".
(Здесь уместно привести одну цитату из решения административного суда: "Ссылка на обязательство солидарности неправомерна, так как /.../ такое обязательство не имеет ни правового, ни морального основания. В правовом государстве никого нельзя принуждать к проявлению солидарности. /.../ Эстонское государство основано не на солидарности, а на свободе, справедливости и праве, причем свобода в преамбуле нашей Конституции, базирующейся на либеральных взглядах, поставлена выше других основополагающих принципов и является "наивысшей ценностью". Согласно классическому либеральному взгляду, свобода - это отсутствие принуждения".)
Если выяснится, что больницам нужно дополнительное финансирование, его надо найти. Это наверняка обойдется обществу в итоге дешевле.
Во-вторых, коронавирус следует переквалифицировать в сезонное вирусное заболевание, ведь по сути теперь это так и есть. В результате исчезнут основание и политическое искушение вводить ограничения.