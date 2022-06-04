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Гретель Майдре: "Учитель в Ида-Вирумаа более значим"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Гретель Майдре: "Учитель в Ида-Вирумаа более значим"
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Когда Гретель Майдре пришла осенью на работу в Тойласкую гимназию, то думала, что ей нравится учить только маленьких детей. "Я убедилась, что очень здорово работать и с уже взрослыми людьми. Хотела бы продолжить во всех школьных ступенях".
Когда Гретель Майдре пришла осенью на работу в Тойласкую гимназию, то думала, что ей нравится учить только маленьких детей. "Я убедилась, что очень здорово работать и с уже взрослыми людьми. Хотела бы продолжить во всех школьных ступенях". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Найти учителей естественных предметов - самая трудная задача для руководителей школ. Год назад Тойлаская гимназия оказалась в ситуации, когда первый конкурс на замещение должности провалился. Однако повторный оказался сродни выигрышу в лотерею - Гретель Майдре быстро влилась в коллектив и завоевали сердца детей.

Уроженка Кийли (Харьюмаа) Гретель Майдре еще школьницей знала, что станет учителем. "У меня дома был пример: мои прабабушка и прадедушка были учителями, а родители привили мне такое отношение, что учебу надо ценить".

Таким образом, с самого детства в ней зрело желание развиваться и вдохновлять на это других.

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