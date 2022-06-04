Гретель Майдре: "Учитель в Ида-Вирумаа более значим"

Когда Гретель Майдре пришла осенью на работу в Тойласкую гимназию, то думала, что ей нравится учить только маленьких детей. "Я убедилась, что очень здорово работать и с уже взрослыми людьми. Хотела бы продолжить во всех школьных ступенях".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik