Найти учителей естественных предметов - самая трудная задача для руководителей школ. Год назад Тойлаская гимназия оказалась в ситуации, когда первый конкурс на замещение должности провалился. Однако повторный оказался сродни выигрышу в лотерею - Гретель Майдре быстро влилась в коллектив и завоевали сердца детей.
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Гретель Майдре: "Учитель в Ида-Вирумаа более значим"
Гретель Майдре: "Учитель в Ида-Вирумаа более значим"
Уроженка Кийли (Харьюмаа) Гретель Майдре еще школьницей знала, что станет учителем. "У меня дома был пример: мои прабабушка и прадедушка были учителями, а родители привили мне такое отношение, что учебу надо ценить".