В конце мая пьяный 36-летний мужчина пытался сорвать флаг Украины перед зданием школы в Кохтла-Ярве. 2 июня суд приговорил нарушителя общественного порядка к восьми суткам ареста.
В Кохтла-Ярве пытавшийся сорвать флаг Украины пьяный мужчина получил восемь суток ареста
В Кохтла-Ярве пытавшийся сорвать флаг Украины пьяный мужчина получил восемь суток ареста
"Сотрудники школы вмешались быстро, помешав мужчине и вызвали полицию. Хотя пьяный мужчина вел себя агрессивно и пытался ударить сотрудников школы, к счастью, никто не пострадал. Поскольку мужчина нарушил общественный порядок, полиция начала производство о проступке", - сообщили в Йыхвиском отделении полиции.
В четверг, 2 июня, суд счел, что лучшим способом повлиять на поведение мужчины является заключение его под стражу на восемь суток,.
"Этого времени будет достаточно, чтобы подумать о своих действиях, а также ограничить употребление спиртных напитков, принятие которых приводит к насильственным действиям, которые впоследствии сам не можешь объяснить", - подчеркнули йыхвиские стражи порядка.
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