В Кохтла-Ярве пытавшийся сорвать флаг Украины пьяный мужчина получил восемь суток ареста

"Сотрудники школы вмешались быстро, помешав мужчине и вызвали полицию. Хотя пьяный мужчина вел себя агрессивно и пытался ударить сотрудников школы, к счастью, никто не пострадал. Поскольку мужчина нарушил общественный порядок, полиция начала производство о проступке", - сообщили в Йыхвиском отделении полиции.

В четверг, 2 июня, суд счел, что лучшим способом повлиять на поведение мужчины является заключение его под стражу на восемь суток,.