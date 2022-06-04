В здании по улице Виру, 5а в Йыхви раньше работали детсад, окружной суд и учреждения Министерства сельской жизни. Теперь оно приспособлено для приема военных беженцев.
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Хели Фершел: "Мы должны помочь военным беженцам взять на себя ответственность за собственную жизнь"
Хели Фершел: "Мы должны помочь военным беженцам взять на себя ответственность за собственную жизнь"
Дом поделен, так сказать, на женскую и мужскую половины. В помещениях для сна стоят раскладные кровати. "Спальные места скромные, но все же это лучше, чем спать в большой палатке или на матах", - сказала руководитель Идаского региона консультационной службы Департамента социального страхования Хели Фершел, показывая помещения.