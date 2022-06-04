Хели Фершел: "Мы должны помочь военным беженцам взять на себя ответственность за собственную жизнь"

Дом поделен, так сказать, на женскую и мужскую половины. В помещениях для сна стоят раскладные кровати. "Спальные места скромные, но все же это лучше, чем спать в большой палатке или на матах", - сказала руководитель Идаского региона консультационной службы Департамента социального страхования Хели Фершел, показывая помещения.