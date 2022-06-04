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Хели Фершел: "Мы должны помочь военным беженцам взять на себя ответственность за собственную жизнь"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Хели Фершел: "Мы должны помочь военным беженцам взять на себя ответственность за собственную жизнь"
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По словам Фершел, здание по улице Виру, 5а в хорошем состоянии и там можно оказывать военным беженцам первичную помощь.
По словам Фершел, здание по улице Виру, 5а в хорошем состоянии и там можно оказывать военным беженцам первичную помощь. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В здании по улице Виру, 5а в Йыхви раньше работали детсад, окружной суд и учреждения Министерства сельской жизни. Теперь оно приспособлено для приема военных беженцев.

Дом поделен, так сказать, на женскую и мужскую половины. В помещениях для сна стоят раскладные кровати. "Спальные места скромные, но все же это лучше, чем спать в большой палатке или на матах", - сказала руководитель Идаского региона консультационной службы Департамента социального страхования Хели Фершел, показывая помещения.

В здании расположены регистрационный пункт, душевые и туалеты, игровая комната для маленьких детей и кофейное помещение, где можно попить чаю или кофе, а также перекусить.

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