ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Все больше беженцев прибывает в Ида-Вирумаа

Официальные лица не хотели говорить очень публично о причинах, но в приватных беседах признавали, что здесь слишком много людей, у которых совсем иная картина о ведущейся в Украине войне. Поэтому государство опасалось большей враждебности в отношении прибывающих украинцев. И поначалу мы были свидетелями распространения разжигающих вражду слухов об украинских беженцах, на что полиция быстро реагировала.

Со временем стало ясно, что изолировать военных беженцев от Ида-Вирумаа невозможно. Потому что ситуация начала меняться и все больше беженцев прибывало в Эстонию через Нарвский погранпункт. Это люди, бежавшие от войны в Россию или насильно вывезенные туда российскими оккупационными властями. Многие из них преодолели изнурительный путь. "Северное побережье" писало о действующих в России волонтерах, которые помогают украинцам переправляться из России в Эстонию через Нарву.