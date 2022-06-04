Когда началась война в Украине и первые потоки военных беженцев устремились в Евросоюз, в том числе и в Эстонию, они прибывали к нам через южную границу - в основном через Польшу, Литву и Латвию. Именно поэтому первый крупный центр приема беженцев был открыт в Пярну. Государство рассматривало Ида-Вирумаа как последний вариант, куда можно направлять беженцев. И первый региональный пункт приема изначально был открыт в Раквере, в Ляэне-Вирумаа. Сюда прибыли немногочисленные беженцы, добравшиеся самостоятельно.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Все больше беженцев прибывает в Ида-Вирумаа
Официальные лица не хотели говорить очень публично о причинах, но в приватных беседах признавали, что здесь слишком много людей, у которых совсем иная картина о ведущейся в Украине войне. Поэтому государство опасалось большей враждебности в отношении прибывающих украинцев. И поначалу мы были свидетелями распространения разжигающих вражду слухов об украинских беженцах, на что полиция быстро реагировала.
Со временем стало ясно, что изолировать военных беженцев от Ида-Вирумаа невозможно. Потому что ситуация начала меняться и все больше беженцев прибывало в Эстонию через Нарвский погранпункт. Это люди, бежавшие от войны в Россию или насильно вывезенные туда российскими оккупационными властями. Многие из них преодолели изнурительный путь. "Северное побережье" писало о действующих в России волонтерах, которые помогают украинцам переправляться из России в Эстонию через Нарву.
Однако государство осознало, что и в Ида-Вирумаа, когда в Нарву ежедневно прибывают сотни беженцев, нельзя по-прежнему возлагать львиную долю бремени на добровольцев. И открытый в Йыхви пункт помощи беженцам всячески приветствуется. Понятно, что большинство из них направляются из нашего уезда дальше. Но чем раньше они получат всестороннюю помощь, особенно в плане информации, тем меньше у них будет смятения и страха перед будущим. Хотя последний, вероятно, останется еще надолго.