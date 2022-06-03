Традиционная Ийзакуская деревенская ярмарка, проходившая в течение двух коронавирусных лет вынужденно скромно, в этом году обретет прежний размах.
Ийзакуская деревенская ярмарка пройдет с размахом
Традиция Ийзакуской деревенской ярмарки была заложена музеем Ийзакуского кихельконда совместно с обществом друзей музея. Общество друзей поначалу было создано собственно для проведения ярмарки.
- В рамках экспозиции нового здания музея мы хотели сделать зал, посвященный ярмарке. Однако EAS не дал на это денег, вместо этого предложили действительно возродить старинную деревенскую ярмарку, - вспоминает одна из руководителей общества Лийви Мёльдер.
Первая ярмарка состоялась весной 2005 года. Это действительно была ярмарка, как сто лет назад в царское время: в соответствующих костюмах урядник и пожарный, попрошайки, воришки и гадающие цыганки. Соорудили даже клеть, куда отправляли подумать слишком перебравших с выпивкой гостей ярмарки.
Для большего ощущения старины построили изгороди из реек и жердей, к которым для придания настроения привязали разноцветные ленты. Лентами украсили и указатели, ведущие к торговым рядам, таверне и барахолке, чтобы те выделялись из толпы.
Ярмарка с каждым годом разрасталась, и сохранить дыхание царской эпохи становилось все труднее. Но ярмарка по-прежнему проводилась каждый год.
Даже предыдущие два года "короны" не были пропущены, подчеркнула директор музея Марика Оолберг. В позапрошлом году организовали, правда, скромно, только для продавцов и покупателей растений (и без музыки), но все же под названием "Ийзакуская ярмарка". В прошлом году уже были продавцы других товаров, но гораздо меньше, чем обычно, и прилавки были размещены очень редко.
Нынче на ярмарке нет ограничений, прийти может любой желающий.
- И кому хватит места, - уточнила Оолберг, отметив, что некоторым продавцам в конце уже пришлось отказывать.
Конечно, на ярмарке можно будет купить растения, как у местных производителей, так и из более удаленных питомников.
Конечно, можно будет купить продукты, как местные, так и издалека. А также ремесленные изделия, мебельным мастерам Авинурме можно будет прямо на месте сделать заказ.
Лийви Мёльдер напомнила, что поначалу организаторы вообще не хотели видеть на своей ярмарке обычные рыночные товары, но были вынуждены признать, что без этого не бойтись: местные пожилые тоже хотят купить себе обувь или одежду и почему они должны ехать в город, ясли ярмарка приходит на дом.
Восстановлению ярмарочной атмосферы первых лет мешает теперь тот факт, что животных больше нельзя просто так там продавать. Равно как и нельзя выставить поросенка в качестве главного приза лотереи. Новые требования жесткие и делопроизводство сложное.
Но радость покупок и продаж, общения и ярмарочного веселья все еще можно предложить.
На ярмарке, которая откроется в воскресенье в 10.00, выступят Ийзакуский смешанный хор и смешанная группа народного танца, ансамбль рунической песни "Silmaline", сетуские "Leitsmaad" со своими гармошками, Майт и Якко Малтис, а также музыканты Ийзакуский школы искусств. Развлечение детям предложит кукольный театр Хейно Сельямаа.
Ведущим ярмарочного дня, как и все предыдущие 17 лет, будет Хейнар Юузе.
Билет на ярмарку стоит 2 евро (для учащихся - 1 евро, малышам - бесплатно), и по этому же билету можно будет посмотреть выставку в музее.