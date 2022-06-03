Ийзакуская деревенская ярмарка пройдет с размахом

Нынче на ярмарке нет ограничений, прийти может любой желающий.

- И кому хватит места, - уточнила Оолберг, отметив, что некоторым продавцам в конце уже пришлось отказывать.

Конечно, на ярмарке можно будет купить растения, как у местных производителей, так и из более удаленных питомников.

Конечно, можно будет купить продукты, как местные, так и издалека. А также ремесленные изделия, мебельным мастерам Авинурме можно будет прямо на месте сделать заказ.

Лийви Мёльдер напомнила, что поначалу организаторы вообще не хотели видеть на своей ярмарке обычные рыночные товары, но были вынуждены признать, что без этого не бойтись: местные пожилые тоже хотят купить себе обувь или одежду и почему они должны ехать в город, ясли ярмарка приходит на дом.

Восстановлению ярмарочной атмосферы первых лет мешает теперь тот факт, что животных больше нельзя просто так там продавать. Равно как и нельзя выставить поросенка в качестве главного приза лотереи. Новые требования жесткие и делопроизводство сложное.

Но радость покупок и продаж, общения и ярмарочного веселья все еще можно предложить.

На ярмарке, которая откроется в воскресенье в 10.00, выступят Ийзакуский смешанный хор и смешанная группа народного танца, ансамбль рунической песни "Silmaline", сетуские "Leitsmaad" со своими гармошками, Майт и Якко Малтис, а также музыканты Ийзакуский школы искусств. Развлечение детям предложит кукольный театр Хейно Сельямаа.

Ведущим ярмарочного дня, как и все предыдущие 17 лет, будет Хейнар Юузе.