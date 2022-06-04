Он сделал это. Хотя в роспуске коалиционного правительства свою роль, безусловно, сыграли обе стороны, инициатором этого развала была все же Центристская партия Юри Ратаса.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас
Во-первых, она спровоцировала принципиальное противостояние, выдвинув законопроект о резком увеличении детских пособий без согласования с партией премьер-министра Партией реформ. Во-вторых, Центристская партия поставила в Рийгикогу крест на ранее согласованном проекте перехода на обучение на эстонском языке.
В такой ситуации премьер-министру Кае Каллас ничего не оставалось, как в пятницу объявить о прекращении деятельности нынешней правящей коалиции, поскольку, по сути, Центристская партия своими действиями уже ранее прекратила ее работу.
Для Юри Ратаса эта игра будет стоить свеч прежде всего в том случае, если в результате этих маневров ему снова удастся занять кресло премьер-министра. Это позволило бы неуклонно теряющей популярность Центристской партии показать на выборах в Рийгикогу, до которых осталось менее года, лучший результат, чем сулят нынешние рейтинги. В то же время потребуется коалиция с EKRE и "Isamaa". Последняя же сейчас является той самой желанной невестой, которая была бы нужна для формирования правительства Партии реформ и соцдемам.