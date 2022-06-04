ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

Для Юри Ратаса эта игра будет стоить свеч прежде всего в том случае, если в результате этих маневров ему снова удастся занять кресло премьер-министра. Это позволило бы неуклонно теряющей популярность Центристской партии показать на выборах в Рийгикогу, до которых осталось менее года, лучший результат, чем сулят нынешние рейтинги. В то же время потребуется коалиция с EKRE и "Isamaa". Последняя же сейчас является той самой желанной невестой, которая была бы нужна для формирования правительства Партии реформ и соцдемам.