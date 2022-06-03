В Украину доставлены медкомплекты на сумму более миллиона евро

В рамках стартовавшей 24 февраля благотворительной кампании собирают пожертвования для покупки и отправки в очаги войны медицинских принадлежностей, также планируется поддерживать лечение раненых в Эстонии и странах-союзниках, сообщил в пятницу представитель торгово-промышленной палаты. В рамках кампании собрано более 2,1 миллиона евро, более половины этой суммы доставлено в Украину в качестве непосредственной помощи.

Торгово-промышленная палата обладает многолетним опытом сотрудничества с региональными торговыми палатами Украины, после начала войны они смогли оперативно приступить к координации помощи и договорились, что всю поступающую из Эстонии помощь будут полностью направлять туда, где она реально необходима.

По словам главы Riigikaitse Edendamise SA и гендиректора торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, в фокусе кампании на данный момент тактические комплекты первой помощи и различные медицинские принадлежности и средства для больниц и медиков фронта. В начале войны помощь доставляли в сотрудничестве с различными партнерами, но с марта сотрудники торгово-промышленной палаты сами привозят помощь на границу Польши с Украиной, где их встречают представители украинских торговых палат.

Стоимость одной тактической посылки, укомплектованной в рамках кампании, составляет около 30 евро. Например, в доставленной 24 мая партии было 4565 таких комплектов, а также мобильный рентгеновский аппарат стоимостью более 50 000 евро. В ближайшие недели планируется укомплектовать еще 10 000 тактических медицинских посылок, их доставят на место при первой возможности. По словам Пальтса, из Украины поступает крайне положительная обратная связь.