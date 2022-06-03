Хотя официальное открытие Йыхвиского стадиона состоится только 21 июня, стадион как место соревнований прошел мощное крещение в пятницу, когда там по случаю дня рождения Вируской тюрьмы организовали забег стражей свободы.
ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО ⟩ Йыхвиский стадион прошел крещение забегом стражей свободы
На Йыхвиском стадионе, являвшемся местом старта и финиша для забегов как на 5, так и на 10 км, собрались сотни любителей бега, среди которых были также чиновники тюрем со всей Эстонии, служащие Сил обороны и представители других силовых структур.
5-километровую дистанцию пробежал вице-канцлер Министерства юстиции в области тюрем Райт Куузе. "Ощущение хорошее", - сказал он на финише, отметив, что организацией такого мероприятия приятно внести вклад в жизнь местной общины и в то же время поддержать собственную физическую форму.
Победивший в забеге на 10 км один из лучших эстонских бегунов на средние дистанции Олави Аллазе, работающий старшим охранником в Тартуской тюрьме, отметил, что трасса была сложная, ведь бежать пришлось по разным поверхностям, много было крутых поворотов, а на обратном пути дул встречный ветер. Несмотря на это, он уверенно обогнал лучшего в последние годы ида-вируского бегуна на длинные дистанции Дмитрия Аристова, еще только набирающего форму к начинающемуся сезону.
Кроме забегов на стадионе можно было увидеть выступления служебных собак и служащих спецподразделений, ознакомиться с тюремной камерой, снаряжением тюремных охранников и продукцией тюремных производств. Завершил мероприятие концерт ансамбля "Traffic".
В субботу на Йыхвиском стадионе вновь состоятся рассчитанные на весь день соревнования, в которых определятся чемпионы Эстонии по эстафетному бегу на разные дистанции.