ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО ⟩ Йыхвиский стадион прошел крещение забегом стражей свободы

На Йыхвиском стадионе, являвшемся местом старта и финиша для забегов как на 5, так и на 10 км, собрались сотни любителей бега, среди которых были также чиновники тюрем со всей Эстонии, служащие Сил обороны и представители других силовых структур.

5-километровую дистанцию пробежал вице-канцлер Министерства юстиции в области тюрем Райт Куузе. "Ощущение хорошее", - сказал он на финише, отметив, что организацией такого мероприятия приятно внести вклад в жизнь местной общины и в то же время поддержать собственную физическую форму.

Дистанция 10 км повела участников к расположенной на окраине Йыхви Вируской тюрьме, и, как видно на снимке, на половине дистанции лица бегунов еще полны радости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Победивший в забеге на 10 км один из лучших эстонских бегунов на средние дистанции Олави Аллазе, работающий старшим охранником в Тартуской тюрьме, отметил, что трасса была сложная, ведь бежать пришлось по разным поверхностям, много было крутых поворотов, а на обратном пути дул встречный ветер. Несмотря на это, он уверенно обогнал лучшего в последние годы ида-вируского бегуна на длинные дистанции Дмитрия Аристова, еще только набирающего форму к начинающемуся сезону.

На устроенной при стадионе "Аллее впечатлений" можно было ознакомиться и с тем, как выглядит обычная тюремная камера, которую как раз осматривает старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель, тоже участвовавшая в забеге на 5 км. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кроме забегов на стадионе можно было увидеть выступления служебных собак и служащих спецподразделений, ознакомиться с тюремной камерой, снаряжением тюремных охранников и продукцией тюремных производств. Завершил мероприятие концерт ансамбля "Traffic".