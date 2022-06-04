Бывший молодежный лагерь "Куртна" мечтают возродить

Популярный когда-то лагерь с почти 70-летней историей закрыли по причине амортизации зданий. Служба охраны здоровья сделала ряд предписаний, выполнение которых оказалось городу Кохтла-Ярве не по силам. В благоустройство лагеря в 2017 году необходимо было инвестировать около 1,5 миллиона евро, и депутаты не посчитали целесообразным тратить на это деньги горбюджета.