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Бывший молодежный лагерь "Куртна" мечтают возродить

Ирина Кивисельг
, журналист
Бывший молодежный лагерь "Куртна" мечтают возродить
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В 2014 году в "Куртна" отмечали 65-летие, и, к сожалению, это оказался последний юбилей. Алиса Линтер (в центре) тогда здесь работала вожатой.
В 2014 году в "Куртна" отмечали 65-летие, и, к сожалению, это оказался последний юбилей. Алиса Линтер (в центре) тогда здесь работала вожатой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Находящийся в деревне Консу Алутагузеской волости бывший муниципальный молодежный лагерь "Куртна" площадью около 13 гектаров закрыт пять лет назад. За эти годы территорию неоднократно пытались продать, но тщетно. Нынешние власти города Кохтла-Ярве поставили другую цель - найти возможность для возобновления организации летнего отдыха детей в живописном ландшафтном заповеднике.

Популярный когда-то лагерь с почти 70-летней историей закрыли по причине амортизации зданий. Служба охраны здоровья сделала ряд предписаний, выполнение которых оказалось городу Кохтла-Ярве не по силам. В благоустройство лагеря в 2017 году необходимо было инвестировать около 1,5 миллиона евро, и депутаты не посчитали целесообразным тратить на это деньги горбюджета. 

Молодежный лагерь "Куртна"

был построен производственным объединением "Сланцехим", предшественником "Viru Keemia Grupp", в конце 1950-х годов. Четверть века назад перешел в собственность города.

Каждый год летом здесь отдыхало порядка тысячи детей и подростков.

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