Против оспы обезьян Эстония заказала 500 доз вакцины и 13 комплектов лекарства

Отдельной вакцины против оспы обезьян не существует, пишет Delfi.

Хотя большой опасности распространения оспы обезьян в Эстонии нет, Министерство социальных дел в сотрудничестве с другими ведомствами, заказали для Эстонии 500 вакцин против оспы и лекарств на 13 курсов лечения.

Начальник отдела здоровья населения Минсоцдел Хели Лаарманн заверила, что в случае возникновения необходимости у Эстонии есть возможность приобрести дополнительное количество медикаментов.

По словам Лаарманн, речь идет о болезни, которая в основном протекает легко и проходит сама. Опираясь на имеющуюся сейчас информацию, можно сказать, что всеобщая вакцинация не является целесообразной.

Первая порция вакцины от оспы (Imvanex) и лекарства от оспы обезьян (Tecovirimat SIGA) передана, точный срок окончания поставки выяснится в ближайшие недели.

Подробнее об оспе обезьян читайте здесь.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сообщила Delfi, что в Эстонии пока ни одного случая болезни отмечено не было, хотя у наших соседей они уже есть.