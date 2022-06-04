В Эстонии десятки тысяч пожароопасных дач

Согласно результатам исследования, проведенного недавно G4S, дымовой датчик имеется у 95% семей Эстонии, однако примерно на 40 000 дач этого устройства нет. 56-летний Тыну (имя изменено – ред.), владелец дачи в волости Козе, рассказал, что с середины весны до осени он посещает свой загородный дом почти каждые выходные. Он признался, что там нет ни дымового датчика, ни датчика угарного газа. «До сих пор я не придавал этому значения, – сказал он. – Наверное, потому, что не было несчастных случаев».

По данным Спасательного департамента, пожары на дачах – явление вовсе не редкое. В апреле прошлого года спасателям поступило сообщение, что в деревне Метсанурме (волость Саку) горит дача. К моменту прибытия спасателей крыша дачи горела открытым пламенем. К счастью, людей в доме не было. Огонь уничтожил около половины здания. Как выяснилось, причиной возгорания стала неполадка в электросистеме.

В тот же день спасателям поступил вызов в деревню Лайтсе (волость Сауэ), где также горела дача. На месте происшествия выяснилось, что полыхает двухэтажное здание, пламя уже перекинулось и на соседнее строение. Жилец сам выбрался из дома, но, пытаясь самостоятельно потушить пожар, получил травмы, скорая помощь доставила его в больницу. От дачи остались одни руины. Этот пожар тоже начался из-за неисправной электросистемы.