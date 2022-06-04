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Лихулаский стрелок Микк Таррасте скончался в тюрьме

Erik Kalda
, ajakirjanik
Лихулаский стрелок Микк Таррасте скончался в тюрьме
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Микк Таррасте в суде.
Микк Таррасте в суде. Фото: Урмас Луйк/"Пярну Постимеэс"

Лихулаский стрелок Микк Таррасте совершил самоубийство в Таллиннской тюрьме, подтвердило Министерство юстиции.

В связи с инцидентом будет проведено следствие, чтобы выяснить все детали, сообщили в министерстве.

В мае прошлого года Пярнуский уездный суд приговорил Таррасте к 20 годам лишения свободы, но в январе этого года окружной суд постановил изменить наказание, назначив стрелку пожизненное заключение — по оценке окружного суда, прежнее наказание не соответствовало тяжести содеянного и личности осужденного.

Согласно обвинению, Таррасте убил двух человек, ранил пятерых и своими действиями подверг опасности жизни и здоровье неопределенного количества людей, а также причинил материальный ущерб. Всего он подверг опасности жизни и здоровье не менее 17 человек, четверо из них — дети в возрасте от 3 до 9 лет, все пострадавшие были ему чужими.

Из-за этих обстоятельств и чрезвычайно тяжелых последствий совершенное Таррасте убийство является исключительным для судебной практики и правового пространства

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