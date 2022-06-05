Хотя официальное открытие Йыхвиского стадиона состоится только 21 июня, первое боевое крещение стадион получил в качестве места проведения соревнований в пятницу, когда в день рождения Вируской тюрьмы на нем проходил забег "Сторожа свободы".
На новом стадионе в Йыхви прошли первые соревнования
На Йыхвиском стадионе, который был стартовой и конечной точкой забега на 5 и 10 км, собрались сотни любителей бега, в том числе работники тюрем со всей Эстонии, военнослужащие Сил обороны и представители других силовых структур.
Вице-канцлер Министерства юстиции, отвечающий за пенитенциарные учреждения Райт Куузе, пересек 5-километровую трассу. «Это хорошее чувство», — сказал он на финише, отметив, что приятно внести свой вклад в местное сообщество и поддерживать себя в форме, организуя такое мероприятие.
Олави Алласе, один из лучших бегунов на средние дистанции в Эстонии, который работает старшим охранником в Тартуской тюрьме, рассказал, что трасса была сложной, потому что приходилось бежать по разным поверхностям, было много крутых поворотов и дул встречный ветер.
Однако он был явно лучше Дмитрия Аристова, лучшего бегуна на длинные дистанции в Ида-Вирумаа последних лет, который еще только готовится к сезону.
Помимо пробегов, на стадионе можно было посмотреть выступление служебных собак и спецподразделений, познакомиться с тюремной камреой, экипировкой тюремной охраны и продукцией тюремного предприятия. Мероприятие завершилось концертом группы Traffic.