На Йыхвиском стадионе, который был стартовой и конечной точкой забега на 5 и 10 км, собрались сотни любителей бега, в том числе работники тюрем со всей Эстонии, военнослужащие Сил обороны и представители других силовых структур.

Вице-канцлер Министерства юстиции, отвечающий за пенитенциарные учреждения Райт Куузе, пересек 5-километровую трассу. «Это хорошее чувство», — сказал он на финише, отметив, что приятно внести свой вклад в местное сообщество и поддерживать себя в форме, организуя такое мероприятие.

Олави Алласе, один из лучших бегунов на средние дистанции в Эстонии, который работает старшим охранником в Тартуской тюрьме, рассказал, что трасса была сложной, потому что приходилось бежать по разным поверхностям, было много крутых поворотов и дул встречный ветер.

Однако он был явно лучше Дмитрия Аристова, лучшего бегуна на длинные дистанции в Ида-Вирумаа последних лет, который еще только готовится к сезону.