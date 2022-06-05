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В Нарве проживает 6 процентов эстонцев, большинство из которых не говорят по-эстонски

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве проживает 6 процентов эстонцев, большинство из которых не говорят по-эстонски
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Вид на Нарву.
Вид на Нарву. Фото: Илья Смирнов

Согласно последней переписи населения, 6 процентов жителей Нарвы называют себя эстонцами.

В то же время только 2% жителей Нарвы говорят на эстонском как на родном языке.

Граждане Эстонии составляют 50 процентов населения Нарвы. Всего в городе представлено 46 гражданств разных стран и 60 разных родных языков. В Нарве проживают представители 81 национальности.

В пригранияном городк 55 процентов населения составляют мужчины и 45 процентов женщины.

По результатам последней переписи населения в Нарве проживает 58 663 человека. Десять лет назад население составляло 53 955 человек.

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