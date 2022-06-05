Согласно последней переписи населения, 6 процентов жителей Нарвы называют себя эстонцами.
В Нарве проживает 6 процентов эстонцев, большинство из которых не говорят по-эстонски
В Нарве проживает 6 процентов эстонцев, большинство из которых не говорят по-эстонски
В то же время только 2% жителей Нарвы говорят на эстонском как на родном языке.
Граждане Эстонии составляют 50 процентов населения Нарвы. Всего в городе представлено 46 гражданств разных стран и 60 разных родных языков. В Нарве проживают представители 81 национальности.
В пригранияном городк 55 процентов населения составляют мужчины и 45 процентов женщины.
По результатам последней переписи населения в Нарве проживает 58 663 человека. Десять лет назад население составляло 53 955 человек.
Ключевые слова