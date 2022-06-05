Политолог: вотум недоверия Каллас не спешат выражать из-за риска внеочередных выборов

В интервью ERR Мёльдер пояснил, что отправившая в отставку министров-центристов председатель Партии реформ Кая Каллас не подала в отставку вместе со всем правительством, потому что она сама хочет сформировать следующее правительство без центристов. "Если бы Каллас подала в отставку, она бы потенциально открыла путь для создания правительства Центристской партии, EKRE и Isamaa, если такая коалиция будет создана", - сказал политолог.

"Пока Кая Каллас и Партия реформ остаются в правительстве, и это правительство не подало в отставку, ему не выразили вотум недоверия, новое правительство не может вступить в должность, даже если у него будет достаточная поддержка в Рийгикогу. Основной вопрос в том, что Кая Каллас в условиях политической конкуренции не хотела упустить свое преимущество и хотела быть максимально уверенной в том, что она сформирует новое правительство", - сказал Мёльдер.

Он пояснил, что выражение вотума недоверия премьер-министру чревато внеочередными выборами, которых конкуренты реформистов хотели бы избежать.

"Isamaa, конечно, может решить, что она сформирует новое правительство с EKRE и Центристской партией, но Кая Каллас сказала, что она сама в отставку подавать не будет, и чтобы новое правительство смогло вступить в должность, Рийгикогу должен выразить недоверие премьер-министру или правительство. И я вовсе не уверен в том, насколько оппозиция - теперь уже с центристами - готова это сделать, потому что такое выражение недоверия потенциально открыло бы путь внеочередным выборам", - пояснил политолог.